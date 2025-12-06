Leroy Sane manşetleri süslüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Rams Park’ta konuk ettiği formda Samsunspor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri yine Leroy Sane oldu. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla öne çıkan Alman oyuncu, ülkesi basınında da geniş şekilde yer buldu.

SKY ALMANYA: “FORMUNU SÜRDÜRÜYOR”

Sky Almanya, Sane’nin istikrarlı çıkışını vurgulayarak, “Milli oyuncu Leroy Sane, Galatasaray’da formunu sürdürüyor. Derbide attığı golün ardından bu kez 8. dakikada sol ayağıyla isabetli bir vuruşla gol sevinci yaşadı. Sonrasında Osimhen’in attığı ikinci golde de pası veren isim oldu.” değerlendirmesini yaptı.

EUROSPORT: “GALİBİYETTE PARLADI”

Eurosport’un haberinde, “Alman Milli Takımı’nın yıldızı Leroy Sane, Galatasaray’ın 3-2’lik galibiyetinde parladı. 29 yaşındaki oyuncu iki gole doğrudan katkı yaparak etkileyici formunu sürdürdü” ifadeleri yer aldı.

GOAL ALMANYA: “SÜPER SOLO DAHİL!”

Goal Almanya ise Sane’nin bireysel katkısına dikkat çekerek, “Süper solo dahil! Derbideki golünün ardından Sane, bir sonraki kritik maçta da sahne aldı. Galatasaray, onun performansı sayesinde galibiyete ulaştı” yorumunu yaptı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maçta görev alan Leroy Sane, 5 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri haline gelen Alman oyuncu, yükselen form grafiğini sürdürerek takımın skor yüküne önemli katkı sağlıyor.