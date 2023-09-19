Letonya, Belarus sınırındaki Silene Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldı
Letonya, Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nı yasa dışı geçişlerin artması nedeniyle kapatma kararı aldı.
Letonya Kamu Yayıncılığı'nın (LSM) haberinde, söz konusu kararın, bugün Bakanlar Kurulu tarafından alındığı belirtildi.
Letonya-Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nın, sınır bütünlüğü ile güvenliğini sağlamak ve yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla kapatıldığı ifade edildi.
Yük taşımacılığı ve insani durumlar nedeniyle gerçekleşecek yolculukların ise Paterniki Sınır Kapısı'ndan devam edeceği bildirildi.
LSM'nin paylaştığı verilere göre, son 6 günde Letonya Sınır Muhafaza görevlileri, 894 kişinin Letonya-Belarus sınırını yasa dışı yollardan geçme girişimini engelledi.
Eylülde, şu ana kadar sınırı yasa dışı yollardan geçmeye yönelik 1773 girişim engellendi.