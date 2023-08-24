Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics, hükümeti kurma görevini Refah Bakanı Silina'ya verdi

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Başbakan Krisjanis Karins'in istifasının ardından merkez sağ Yeni Birlik Partisinden Evika Silina'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Mevcut hükümette Refah Bakanı olarak görev yapan eski bir avukat olan Silina'nın, parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Toplam 100 sandalyeli parlamentonun en büyük grubu olan Yeni Birlik Partisinden Karins, 14 Ağustos'ta istifasını açıklamış ve çok partili koalisyonun bazı üyeleriyle ilişkilerin bozulmasını gerekçe göstermişti.

Yeni Birlik Partisi, muhafazakar Ulusal İttifak ve küçük partilerden oluşan Birleşik Liste ile koalisyon kurmuş ve parlamento çoğunluğunu sağlamıştı.