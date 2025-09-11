Letonya'dan, hava sahası kararı: Belarus ve Rusya sınırı boyunca kapatacak

Letonya, Belarus ve Rusya sınırı boyunca hava sahasının en az bir hafta süreyle kapatma kararı aldı.

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, ülkesine yönelik şu anda doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak önleyici tedbirlerin gerekli olduğunu belirterek, "Rus insansız hava araçlarının NATO hava sahasında bulunması bir uyarı sinyalidir ve insansız hava aracı saldırılarının tırmanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Spruds, alınan tedbirin ülkenin kısıtlı hava sahasını daha iyi kontrol etmesine, tehditlerin tespitinin kolaylaşmasına ve alanı NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu için serbest bırakmasına imkan tanıyacağını vurguladı.

POLONYA DA HAVA TRAFİĞİNE KISITLAMALAR GETİRMİŞTİ

Polonya da Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını bildirmişti.