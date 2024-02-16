Letonya Dışişleri Bakanı Karins, Gazze'deki durumdan "ciddi endişe" duyduğunu belirtti

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Gazze'deki sivillerin durumunun ciddi endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Karins, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, AA muhabirinin sorusuna cevaben, "Gazze'deki sivillerin durumu ciddi bir endişe kaynağıdır" dedi.

Letonya Dışişleri Bakanı Karins, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce sivilin İsrail saldırılarında öldüğünü, kuşatma altındaki bölgede devam eden saldırıların "insani felakete" neden olduğunu belirtti.

Karins, "Şu anda Gazze'de devam eden bir askeri operasyonun askeri hedeflerine nasıl ulaştığı benim için hiç de net değil. Ancak insani bir felakete neden olduğu açık, bu nedenle bugün orada olup bitenler çok ciddi bir endişe kaynağı" diye konuştu.

Bölgedeki sorunu aşmanın yolunun iki devletli bir çözümü benimsemek ve bunun yolunu aramak olduğunu vurgulayan Karins, "Böylece bu sonsuz savaş döngüsü sona erebilir. Çünkü bu döngü benden daha uzun ve daha yaşlı, benim tüm hayatım boyunca, hepimizin tüm hayatı boyunca bu böyle oldu. Bu döngünün kırılması gerekiyor ve kırılmasının tek yolu ikinci bir devletin kurulması, tanınması ve bunun yaşayabilir bir devlet olmasıdır." ifadesini kullandı.