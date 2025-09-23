Levante-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

La Liga’da 6. hafta heyecanı Levante-Real Madrid mücadelesiyle devam ediyor. Xabi Alonso yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Real Madrid, oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in de formasını giydiği Eflatun-Beyazlılar bu kez Levante deplasmanında sahne alacak. Peki, Levante-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar!

LEVANTE-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Levante-Real Madrid karşılaşması 23 Eylül Salı günü saat 22.30’da (TSİ) oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso yönetiminde sezona hızlı giren Arda Güler, La Liga’daki ilk 4 maçta ilk 11’de sahaya çıkmış ve 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Espanyol maçında yedek başlayan genç yıldız, ikinci yarıda oyuna girerek etkili bir görüntü ortaya koymuştu.

Son idmanlarda ilk 11’de denenen Arda Güler’in bu akşam Levante karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Levante: Ryan, Moreno, Elgezabal, Toljan, Sanchez, Brugui, Rey Erenas, Vencedor, Alvarez Rivera, Eyong, Romero

Real Madrid: Courtois, Militao, Huijsen, Carvajal, Carreras, Valverde, Tchouameni, Vinicius, Arda Güler, Mastantuono, Mbappe