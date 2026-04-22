Levent Aydaş ve Elif Çongur'dan sergi: 'Çok benziyor ama o'

Yazar Elif Çongur ve ressam Levent Aydaş, çeyrek asırlık dostluklarını bir kitapla taçlandırdı.

Yakın bir zamanda kitapçı raflarında yerini alan “Çok Benziyor Ama O” adlı kitap; metinle çizginin, düşünceyle sezginin iç içe geçtiği deneysel bir okuma serüveni sunuyor.

Okurunu ilk bakışta hafif bir gülümsemeyle, ikinci bakışta derin bir merakla karşılıyor. Kitap yeni görme biçimleri üzerinden, “aynı” sandığımız şeylerin arasındaki ince farklara dikkat kesilen, okurunu düşünmeye davet eden afilli bir karşılaşma alanı yaratıyor. Her sayfasında hafif bir şaşkınlık, küçük bir uyanıklık hâli dolaşıyor. Benzerlik, zaman ve mekânda yakınlık, neden–sonuç ilişkileri gibi çağrışımın en temel ilkeleri kuruyor kitabın zembereğini.

Sanatçı Levent Aydaş, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Yıllardır avukat olarak çalışıyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam eden Aydaş, uzun yıllar Mustafa Ayaz Atölyesi’nde çalışmış ressamlardan biri. 2015 yılında Sair Vakit, 2025 yılında Alamet ve Hayati Misman’la birlikte açtığı Yan Yana adlı kişisel sergilerinin yanı sıra pek çok karma sergiye, ulusal ve uluslararası sanat çalıştaylarına katıldı.

Yazar ve akademisyen Elif Çongur, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını bu alanda tamamladı. İhracına kadar aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Editörlük yaptı. Hürriyet ve BirGün’de spor yazıları yazdı. Altı kitabı bulunuyor.

Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde, Urladam’da, 24 Nisan günü açılacak olan bu sergi, kitaptaki yazı ve çizilerden damıtılmış özel bir baskıresim seçkisi. Çongur ve Aydaş, dostluklarını birlikte üreterek çoğaltmanın meyvesi olan bu kitabı ve kitabın meyvesi olan bu sergiyi sanatseverlerle paylaşarak; elden ele, kalpten kalbe dokunarak daha da çoğaltmak istiyorlar: İzleyicilerini kitap ve serginin alengirli dünyasında dolaşmaya, kendileriyle buluşturmaya çağırıyorlar izleyicilerini.