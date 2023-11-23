Levent Gültekin’e ‘damat’ cezası: 25 bin lira ödeyecek

Gazeteci Levent Gültekin’e Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar hakkındaki sözleri nedeniyle para cezası verildi.

Gültekin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Cezanın “Koca ülkenin savunma sanayisini damada bağlamışlar o da kaderini kayınpederine bağlamış” sözleri nedeniyle verildiğini söyleyen Gültekin, ödemesi gereken 25 bin lirayı Bayraktar’a ‘haram’ etti.

Gültekin X’ten cezayı şu sözlerle duyurdu: “’Koca ülkenin savunma sanayisini damada bağlamışlar o da kaderini kayınpederine bağlamış’ dediğim için mahkeme 25 bin TL tazminat ödememe karar vermiş, hakaret yok, iftira yok, basit bir eleştiri, devlet gücüyle paramıza çöküyorlar, mutlu musunuz sayın damat? Haram olsun bu para size, umarım misliyle çıkar sizden @Selcuk (Selçuk Bayraktar)."