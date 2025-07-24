Leyan Senay, Nashville Music City Drum Show'da sahne aldı

Davulcu Leyan Senay, geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Nashville Music City Drum Show'da sahne aldı.

19-20 Temmuz tarihlerinde Amerika'da sahne alan Senay'ın, merhum besteci Melih Kibar’ın "Hababam Sınıfı" ve "Bizim Aile" gibi unutulmaz bestelerini sahnede yeniden yorumlaması, izleyicilerden alkış topladı.

Leyan Senay, bu başarının sadece kişisel kariyeri için değil, Türkiye'nin kültürel tanıtımı adına da büyük bir zafer olduğunu belirterek, "Sahnelerim beklediğimin ötesinde büyük bir ilgi gördü ve yeni kapılar açtı!" dedi.