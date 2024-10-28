Leyan Senay ve Can Temiz'den düet: "Ölümle Dans"

Davulcu ve vokalist Leyan Senay, geçtiğimiz aylarda yayımladığı ilk solo çalışması Bluetiful’un ardından "Ölümle Dans" isimli ilk Türkçe şarkısı Can Temiz düetiyle dinleyicilerle buluştu.

Sanatçı, söz ve bestesi kendisine ait olan Ölümle Dans şarkısında Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden sanatçı Can Temiz ile bir araya geldi.

Düzenlemesi Can Alper ve Arıkan Sırakaya tarafından gerçekleştirilen şarkının proje fotoğrafları Gıyas Kizir ve kapak tasarımı ise Ayşe Gizem Ceyhan imzası taşıyor.

"BİR YOLCULUKTU, SONA VARIŞ DEĞİL"

Şarkının klip çekimi için Cem Erdem yönetmenliğinde ve Anıl Kılınç görüntü yönetmenliğinde kamera karşısına geçen ikili, gotik görüntüsü, karanlık ve melankolik tema etrafında dönen görselleri ile dikkat çekiyor.

Leyan Senay, projeyle ilgili duygularını, "Ölümle dans; bir yolculuktu, sona varış değil. Aslında aynı anda birçok farklı imgeyi sembolize ediyor. Bir vampir ve bir insanın imkansız aşkı gibi de düşünebiliriz; bir kadının ataerkil toplumda özgürlüğünü ve hayatını kendi ellerine almasının güçlüğüne dair bir eleştiri olarak da görebiliriz. Çünkü Ursula Le Guin’in de dediği gibi ‘Hayal ürünleri de gerçektir. Gerçeklere dayanmaz ama gerçekleri yansıtabilir" sözleriyle ifade ediyor.

Ölümle Dans, tüm dijital platformlarda yayımda!