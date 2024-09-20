"Leyla Alaton’un oğlu Efe Eros Güneyli bir kadını ölümle tehdit etti" iddiası

İş insano Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli hakkında E.Ü. adlı bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıktı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Leyla Alaton'un 25 yaşındaki oğlu Efe Eros Günyeli'yi, E.Ü.'yü tehdit ettiği süreç, kadına gelen maillerle başladı.

Birçok mail alan E.Ü.'ye ölüm tehditlerinde bulunuldu. İddiaya göre mailleri atan da Alaton ailesi adına Efe Eros Günyeli'ydi.

İngilizce olarak yazılan bir mailde, Alaton ailesinin E.Ü.'yü öldürmek için kendisini tuttuğunu belirten kişi veya kişiler, "Hoşçakal kız kardeşim, Alaton ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" ifadelerini kullandı.

Ölümle tehdit edilen E.Ü. avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu ve mahkemeye tehdit maillerini de sundu. Bakırköy Aile Mahkemesi E.Ü.'nün şiddete uğraması ve uğrama tehlikesini göz önüne alarak, tedbir talebini kabul etti.

Efe Eros Günyeli’nin E.Ü.'ye karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme, aynı zamanda mağdur kadının bulunduğu konut, okul ve iş yerine yaklaşmamasına yönelik uzaklaştırma kararı verdi.

Mahkeme, Efe Eros Günyeli’nin fiziki mesafesini koruma yükümlülüğünün yanı sıra, E.Ü.'yü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönünde de hüküm açıkladı.

Tedbir kararlarının 3 ay süreyle geçerli sayılacağını belirten mahkeme, kararların ihlali halinde 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne zorlama hapsi uygulanabileceğini de hatırlattı.