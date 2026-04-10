Leyla Aydemir davası: Duruşmalara katılmayan anne hakkında zorla getirme kararı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin davanın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi.

Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ile diğer sanıklar, suçlamaları reddedip, beraatlerini talep etti.

Sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, vereceği ifadenin davanın seyrini değiştireceği gerekçesiyle anne Şükran Aydemir'in kolluk kuvvetleri tarafından duruşmaya getirilmesi kararını aldı.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kayboldu.

Kaybolduktan 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulunan Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yusuf Aydemir ile diğer sanıklar hakkında verilen hüküm, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu.

Sanık Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar verildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi 24 Aralık 2020'de aldığı kararla Cumhuriyet savcısının itirazını reddetti.

Leyla Aydemir davası, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, 2'nci duruşmanın ardından 7 sanığın da cezalandırılması için yeterli delil olmadığını belirterek, beraatlerine karar verdi. Mahkeme heyeti, istinaf yolunun da açık olduğunu bildirdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, dosyayla ilgili kararın esastan bozulması talebiyle Yargıtay'a müracaat etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Erdoğan Tunç'un itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyası bozdu.

AMCA TUTUKLANDI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. 16 Ocak'ta yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar amca Yusuf Aydemir ile A.A., Y.A., B.D., H.D., M.A.A. katılırken, M.A. ise Kocaeli'den SEGBİS ile salona bağlandı. Tanıkların da ifadelerin tamamlanmasının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, amca Yusuf Aydemir hakkında 'öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesinin varlığı' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Mahkeme diğer sanıkların tutuksuz yargılanmaları kararını aldı.

ANNE DURUŞMAYA KATILMADI

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Aydemir cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken, tutuksuz sanıklar A.A., B.D., H.D., M.A.A ile Y.A. salondaki yerlerini aldı. Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in katılmazken, baba Nihat Aydemir duruşmada hazır bulundu.

"KIZ KİLERDEYDİ" ŞEKLİNDE KONUŞTUĞUM İDDİALARI ASILSIZDIR

Mahkemede, ses kaydında 'Kız kilerdeydi' ifadelerini söylediği iddia edilen AFAD çalışanı Ahmet Erdoğan, şahit olarak dinlendi. Olay günü Ardahan'da görevde olduğunu ve veri hazırlama kontrol içinde çalıştığını belirten Ahmet Erdoğan, "Kayıp gününde görevli değildim. İddia edilen ses kaydındaki kişi ben değilim. Muhammed Erdoğan kurum arkadaşım. Aynı odada çalışıyoruz. Kendisiyle konuştuğumuz ses kaydı bana ait. Muhammet’le aramızda hiçbir husumet yok. Üzerime atılan 'kız kilerdeydi' şeklinde konuştuğum iddiaları asılsızdır. Ben aramaya katılmadım. Köyden veya aileden kimseyle görüşmedim, kimseyi tanımıyorum" diye konuştu.

"ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM"

Davanın tek tutuklu sanığı Yusuf Aydemir, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, "Bana Leyla’nın bulunduğunu söylediler. Herkes o tarafa doğru gidiyordu. Ben de dereye doğru gittim. Jandarmaya 'Leyla sağ mı? diye sordum, öldüğünü söylediler. Ağrı merkeze geldim telefonum bozuktu. Tamire verdim. Tuşlu telefon kullandım. İnternetim o tarihler arasında o yüzden kapalıydı. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum suçsuzum" dedi.

Tutuksuz sanıklardan A.A. beraatini isterken, B.D., davayla ilgili söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti. 18 ay cezaevinde kaldığını ve mağdur olduğunu söyleyen M.A.A. ise mağdur olduğunu ve beraatini istediğini belirtti.

Avukatların savunmalarının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Yusuf Aydemir ile ilgili kuvvetli şüphenin devam etmesi, kaçma ve delil karartma şüphesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in ifadesinin davanın seyrini değiştirebileceği ihtimaline karşı bir sonraki duruşmaya kolluk kuvvetleri tarafından getirilmesi kararını da aldı.

Bu arada anne Şükran Aydemir, olayın başından itibaren avukatlığını yapan Erdoğan Tunç'u azletmişti.