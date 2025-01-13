Leyla Güven'den yeni sürece dair ilk açıklama: Abdullah Öcalan'ı işaret etti

DEM Parti heyeti ile görüşen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, yazılı bir açıklama yaptı ve yeni sürece desteğini duyurdu.

DEM Parti heyeti, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Leyla Güven'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Leyla Güven, yazılı açıklama yaptı.

Öcalan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik çabasına destek verdiklerini belirten Güven, "Bu sürece amasız fakatsız katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

"Kürt halkı tarafından baş müzakereci olarak tanımlanan Sayın Öcalan’ın ortaya koyacağı her türlü çözüm önerisinin başta kadınlar olmak üzere tüm halkımız tarafından sahiplenileceği gerçeği bilinmelidir" denilen açıklamanın tam metni şöyle:

"Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için yıllardır muhatap arayan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın iğne ucu kadar bir ışık olsa da bu sorunu çözmek istediğini her fırsatta dile getirdiği biliniyor.

Kürt halkı tarafından baş müzakereci olarak tanımlanan Sayın Öcalan’ın ortaya koyacağı her türlü çözüm önerisinin başta kadınlar olmak üzere tüm halkımız tarafından sahiplenileceği gerçeği bilinmelidir.

"MİLYONLARIN GÖZÜ SAYIN ÖCALAN’IN ORTAYA KOYACAĞI ÇÖZÜMDEDİR"

Sayın Abdullah Öcalan, İmralı’da mutlak tecrit ve izolasyon koşullarında 26 yıldır halkların eşitliği, özgürlüğü ve barışı için destansı bir direniş sergilemektedir. O nedenle bugün milyonların gözü, kulağı Sayın Öcalan’ın ortaya koyacağı çözüm perspektifindedir.

Kürt halkının özgürlük mücadelesinde 50 yıldır yaşanan çatışmalı sürece rağmen Sayın Öcalan’ın özgür yaşam ve yeni toplumsal sözleşme perspektif ve önerileri başta kadın devrimi olmak üzere Kürt halkının özgürleşmesi ve demokratikleşme yolunda pek çok kazanıma yol açmıştır.

Orta Doğu’nun çok kimlikli, kültürlü yapısını göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Öcalan’dan gelecek çözüm perspektifinin Ortadoğu barışına da büyük katkı sunacağı tartışılmazdır.

"AMASIZ FAKATSIZ KATKI SUNMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU BELİRTMEK İSTERİM"

Biz politik kadın tutsaklar olarak da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve özgürlükçü çözümüne yönelik çabasına cevap olabilmek için çok ciddi bir pratiğin içinde olacağız. Bu sürece amasız fakatsız katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Kürt halkı, bu sorunun yeni yüzyıla havale edilmeden çözümünden yanadır. Bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sayın Abdullah Öcalan’ın öğretisi ile aydınlanan halkımızın her bir ferdinin de bu süreci güçlü bir sahiplenme ile karşılayacağına yürekten inanıyorum.

Çok da uzak olmayan bir zamanda Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ile birlikte Diyarbakır surlarında barış halayları çekme umuduyla halkımızı saygıyla selamlıyorum."