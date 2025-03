Leyla Halid hastaneye kaldırıldı

Filistin özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden biri olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi Leyla Halid, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

80 yaşındaki Leyla Halid'in hastaneye kaldırıldığı haberini, İlerici Enternasyonal Konsey üyelerinden Vijay Prashad sanal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda, Leyla Halid'in yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Send your good vibes to Comrade Leila Khalid, hospitalized with an intracranial hemorrhage. Red salute to our beloved comrade. pic.twitter.com/FJfAX3blun