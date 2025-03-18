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Leyla Halid hastaneye kaldırıldı

Filistin özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Leyla Halid, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Dünya
  • 18.03.2025 11:26
  • Giriş: 18.03.2025 11:26
  • Güncelleme: 18.03.2025 12:13
Kaynak: Haber Merkezi
Leyla Halid hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: Evrensel

Filistin özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden biri olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi Leyla Halid, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

80 yaşındaki Leyla Halid'in hastaneye kaldırıldığı haberini, İlerici Enternasyonal Konsey üyelerinden Vijay Prashad sanal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda, Leyla Halid'in yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

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