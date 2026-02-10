Leyla ile Mecnun’un 15. yılı: Kireçburnu’nda buluştular

Ali Atay, Serkan Keskin ve yönetmen Onur Ünlü, Leyla ile Mecnun dizisinin 15. yılı dolayısıyla dizinin çekildiği İstanbul Kireçburnu sahilinde bir araya geldi.

Üçlünün dizide sıkça görülen bankta verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İlk olarak 2011–2014 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan Leyla ile Mecnun, daha sonra dijital platform Exxen için yeniden çekildi.

Toplamda 7 sezon süren dizi, absürt komedi türünün Türkiye’deki en dikkat çekici yapımlarından biri olarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.