Leyla Mizrahi yaşamını yitirdi: Ölüm nedeni belli oldu

İş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni olan 32 yaşındaki Leyla Mizrahi, yaşamını yitirdi.

Mizrahi'nin uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi tarafından yayımlanan taziye ilanında; "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerine yer verildi.

Leyla Mizrahi’nin cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.