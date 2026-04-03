Leyla The Band Bilet Fiyatları: Leyla The Band Konseri Ne Zaman, Biletler Ne Kadar?

Türk televizyon tarihine damga vuran Leyla ile Mecnun dizisiyle hayatımıza giren Leyla The Band, uzun süren sessizliğini bozarak yeniden sahnelere dönüyor. 13 yıl aradan sonra gerçekleşecek bu özel konser, müzikseverler arasında büyük heyecan yarattı. Peki Leyla The Band konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

LEYLA THE BAND KONSERİ NE ZAMAN?

Müzikseverlerin merakla beklediği Leyla The Band konseri, 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Konser, İstanbul’un popüler etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek ve saat 21.00’de başlayacak.

Grup, 2013 yılından bu yana verdiği aranın ardından sahneye çıkarak hayranlarıyla yeniden buluşacak.

Konser Bilgileri

Tarih: 19 Haziran 2026

Saat: 21.00

Mekan: KüçükÇiftlik Park

LEYLA THE BAND KONSER BİLET FİYATLARI 2026

Konser biletleri 3 Nisan 2026 itibarıyla satışa sunuldu. Fiyatlar, sahneye yakınlık ve alan türüne göre değişiklik gösteriyor.

Bilet Türü Fiyat Normal Ayakta ₺2.550 Sahne Önü Ayakta ₺3.800 VIP ₺5.200

Farklı kategoriler sayesinde her bütçeye uygun seçenekler sunulurken, yoğun talep nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

LEYLA THE BAND KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Grubun sahnedeki çekirdek kadrosu, dizideki karakterleriyle hafızalara kazınan isimlerden oluşuyor:

Bu ekip, sahnede hem müzik hem de performans anlamında izleyicilere nostaljik ve enerjik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

LEYLA THE BAND’İN GERİ DÖNÜŞÜ NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?

Grubun 13 yıl aradan sonra sahnelere dönmesi, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle dizinin hayranları için bu konser, nostaljik bir buluşma anlamı taşıyor.

“Yokluğunda” ve “Aşk Bitti” gibi şarkılar, yıllar boyunca dinlenmeye devam ederek grubun sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmasını sağladı.

KONSERDE NELER BEKLENİYOR?

Leyla The Band konserinde, hem eski hit parçaların hem de sahneye özel sürprizlerin yer alması bekleniyor.

Popüler şarkıların canlı performansı

Nostaljik atmosfer

Yüksek enerjili sahne şovları

Bu nedenle konser, 2026 yılının en dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

