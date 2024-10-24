Leyla Zana: Gelişmeleri demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız yanında duracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmesinden sonra eski HDP Milletvekili Leyla Zana da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zana’nın yaptığı açıklama şöyle:

"Çatışma ve savaşlardan feryat eden herkese bir umut ışığı doğdu! Barışı gözleyenlere selam geldi, gözümüz aydın! Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız. Orta Doğu coğrafyasına barış tohumları ekenler bilmeli ki; bu tohumları sulamaya devam edeceğiz. Mesele köklü, tarihsel ve ağır! Hepimiz, en az yüzyıldır süren bu savaşın bitmesi için tarihsel, derin ve ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Onyıllar önce ekilen barış tohumlarının bereketi bol olsun, yarınlarımız özgür olsun!"