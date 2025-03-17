Leyla Zana: "Temennimiz, Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir"

Eski HDP Milletvekili Leyla Zana, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıya destek verdi.

Sosyal medya X hesabından açıklama yapan Zana, Öcalan'ın çağrısını tarihi bir fırsat olarak niteleyerek "Bu,hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Zana, "Temennimiz; kırılgan değil dayanıklı, geçici değil kalıcı bir çözüm iradesi için başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli olmak üzere bu tarihsel zamanda 'ölüm değil yaşam' için inisiyatif alan herkesin üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmesidir" ifadesini kullandı.

Leyla Zana'nın sosyal medya X hesabı üzerinden paylaştığı mesajın tamamı şu şekilde:

"Otuz yedi yıl önce tüm dünyanın tanıklığında gerçekleşen ve soykırım niteliği taşıyan Halepçe katliamının acısı hâlâ taze! Kapanmayan Halepçe yarasının yıldönümünde, Ortadoğu ve Kürdistan coğrafyasında katliamların son bulması için Sayın Öcalan’ın çağrısı tarihsel bir fırsattır. Bu çağrının yaşam bulması ve onun öncülüğünde pratiğe dönüşmesi hayati önemdedir. Kürtler katliam, ölüm, zor, baskı ve tehditlerle diz çökmediği gibi halen onurlu ve kalıcı bir barış için kararlılığını sürdürmektedir. Halepçe’de katledilenleri saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluk almaktan çekinmemek gerekir. Yeniyi inşa etmek zor olsa da en gerçekçi yoldur. Çaba, emek, gayret, cesaret ve kararlılık ister. İktidarından muhalefetine 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısının herkese, hepimize ihtiyacı var. Temennimiz; kırılgan değil dayanıklı, geçici değil kalıcı bir çözüm iradesi için başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli olmak üzere bu tarihsel zamanda 'ölüm değil yaşam' için inisiyatif alan herkesin üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmesidir. Bu, hepimizin ortak sorumluluğudur. Barış berekettir. Hayattır."