Leyla Zana'ya küfürlü tezahürat ile gündeme gelmişti: TFF'den Bursaspor kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bursaspor'a Somaspor maçında siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat sebebiyle kulübe 16 bin lira ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün (23 Aralık Salı) kararlarını açıkladı.

TFF, Bursaspor kulübüne Somaspor ile oynadığı müsabakada "çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı" 16 bin lira, karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 211 bin lira ceza verdi.

Federasyon ayrıca taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle yeşil beyazlı kulübe 55 bin lira, aynı karşılaşmada belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 60 bin lira para cezası verdi.