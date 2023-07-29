Leyla Zana’ya ‘Türkiye’yle savaşta olan ülkeden ödül alma’ suçlamasıyla dava açıldı

HDP eski milletvekili Leyla Zana hakkında, ‘savaş halinde bulunan devletten ödül almak‘ ve 'örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla dava açıldı.

HDP eski Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 'örgüt propagandası yapmak’ ve ‘savaş halinde bulunan devletten ödül alma‘ suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Zana’nın uluslararası kuruluşlardan aldığı ödüller nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun ‘Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden…’ 325/1 maddesi kapsamında suç işlediği öne sürüldü.

ZANA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

Leyla Zana, 1994 yılında Thorolf Rafto ödülünü insan hakları alanında aldı. Barış ve halkların hak mücadelesi için yürüttüğü siyasetten dolayı, 1995 yılında, Avrupa Konseyi tarafından Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü. Aynı yıl Aachen Barış Ödülünü ve Bruno Kreisky Ödülünü alan Zana, 1998 yılında Amerika İnsan Hakları Derneği'nden Serbestlik Madalyası aldı.

Zana, 2004 tarihinde Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoë tarafından Paris Şehri Gümüş Madalyasını aldı. Ayrıca Fransa'da Paris, İsviçre'de Cenevre şehirleri tarafından 'onursal vatandaş' seçilirken 2010'da ise Mele Mustafa Barzani ödülü aldı.