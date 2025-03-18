Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Leylekler Çorum'daki yuvalarına gelmeye başladı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 15:09
  • Giriş: 18.03.2025 15:09
  • Güncelleme: 18.03.2025 15:09
Kaynak: AA
Leylekler Çorum'daki yuvalarına gelmeye başladı

ÇORUM (AA) - Leylekler, havaların ısınmasıyla Çorum'un Dodurga ilçesindeki yuvalarına dönmeye başladı.

Her yıl binlerce kilometre kat ederek bölgeye gelen leylekler, elektrik direklerine ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Leyleklerin gelişi, baharın müjdecisi olması dolayısıyla yöre halkında heyecan oluşturuyor.

Ağustosa kadar yuvalardaki yavrularını büyütecek olan leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.

BirGün'e Abone Ol