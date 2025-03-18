Leylekler Çorum'daki yuvalarına gelmeye başladı

ÇORUM (AA) - Leylekler, havaların ısınmasıyla Çorum'un Dodurga ilçesindeki yuvalarına dönmeye başladı.

Her yıl binlerce kilometre kat ederek bölgeye gelen leylekler, elektrik direklerine ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Leyleklerin gelişi, baharın müjdecisi olması dolayısıyla yöre halkında heyecan oluşturuyor.

Ağustosa kadar yuvalardaki yavrularını büyütecek olan leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.