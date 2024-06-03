Lezita işçilerinin sendika mücadelesi sürüyor

Emek Servisi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nde 7 Mart tarihinde greve çıkan işçilerin direnişi sürüyor. Grevin 88’inci gününde işçiler koşulların düzeltilmesini, işten atma ve zorunlu mesaiye kalma gibi sorunların yaşanmamasını talep etti.

İşçiler X hesabından yaptıkları açıklamada, “Lezita Direnişi 88. gününde aynı kararlılıkla, aynı dirençle mücadelesini sürdürüyor. Patron, baba vasiyetine dayanarak içeriye sendika sokmayacağını söylemiş. Abalıoğlu ailesinin işçi düşmanlığını duymayan bir tek kişi kalmayıncaya kadar bu grev sürecek! İşçiler sendikal hakkını söke söke alacak! Lezita Grevcileri kazanacak! Babamın vasiyeti diyerek işçinin Anayasal hakkını engellemeye çalışanlar mücadele neymiş görecek.” dedi.