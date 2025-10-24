Leziz Akhisar Festivali başlıyor

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Leziz Akhisar Festivali, 25–26 Ekim günlerinde Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda (Merkez Park) gerçekleştirilecek.

Akhisar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Leziz Akhisar Festivali, 25–26 Ekim günlerinde Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda (Merkez Park) yapılacak. İki gün boyunca devam edecek festival; gastronomi söyleşileri, konserler, atölyeler ve yöresel tatlarla dolu dolu bir programla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Akhisar’ın gastronomi kültürü ön plana çıkacak

Akhisar’ın köklü mutfak kültürünü ve üretici emeğini ön plana çıkaracak festivalde; zeytin, lokma, tahin helvası, köfte ve katmer gibi kente özgü birçok yöresel lezzet tanıtılacak. Esnaf ve üreticiler tarafından kurulacak stantlarda ziyaretçiler, Akhisar mutfağının en özel tatlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca, yöresel ürün stantları, Akhisar Belediyesi İkram Noktası, büyük kazan lokma etkinlikleri ve kekik dövülmesi gösterileri de festivale ayrı bir renk katacak.

Açılış programı ve söyeşi

Festivalin resmi açılış töreni, yarın yapılacak. Açılışın ardından ilk etkinlik olarak “Zeytin Denince Akhisar” adlı söyleşi düzenlenecek. Söyleşide; Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu ve MasterChef yarışmacısı Safanur Bol, konuşmacı olarak yer alacak.

Açılış söyleşisinin ardından festival boyunca, gastronomi, yöresel lezzetler ve Akhisar mutfağı üzerine birçok farklı isim tarafından düzenlenecek etkinlik ve söyleşilerle program zenginleşmeye devam edecek.

"Tüm vatandaşlarımızı Leziz Akhisar Festivalimizin coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum"

Akhisar’da ilk kez düzenleyecekleri Leziz Akhisar Festivali'nin heyecanı içinde olduklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, festivalin yalnızca bir lezzet etkinliği değil, aynı zamanda kentin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kayserili, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Akhisar’ımız her yönüyle görülmeye, keşfedilmeye değer bir şehir. Leziz Akhisar Festivali ile birlikte hem bu eşsiz lezzetleri tanıtıyor hem de şehrimizin gastronomi yolculuğunda yeni bir sayfa açıyoruz. Bu festival, yalnızca bir yemek etkinliği değil; yerel üreticilerimizin emeğini görünür kılmak, kadınlarımızın el emeğini desteklemek ve Akhisar’ı gastronomisiyle de anılan bir şehir haline getirmektir. Akhisar Belediyesi olarak biz; şehrimizi kültürüyle, sanatıyla, tarımıyla ve lezzetleriyle geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.Bu festival de bu vizyonun en güzel örneklerinden biridir. Tüm vatandaşlarımızı Leziz Akhisar Festivalimizin coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum."