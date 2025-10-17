Leziz Akhisar Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği 'Leziz Akhisar Festivali’nin lansman toplantısı, Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Festivalin şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Bu festivalle birlikte Akhisar’ın gastronomisini tüm Türkiye’ye tanıtacağız" dedi.

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek "Leziz Akhisar Festivali", 25-26 Ekim günlerinde lezzet tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalin lansmanı, Akhisar Belediyesi Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Belediye Başkanı Ekrem Kayserili öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan ve üyeleri ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, Akhisar’ın güçlü ekonomik yapısına, zeytin ve zeytinyağı üretimindeki rolüne, tarımsal üretim kapasitesine ve gastronomik potansiyeline değindi. Demircan, festivalin Akhisar’ın marka değerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

"Akhisar’ın lezzetlerini tanıtmak adına yola çıktık"

Bu yıl ilkini düzenleyecekleri Leziz Akhisar Festivalinin Akhisar’ın ekonomisine uzun vadede büyük katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Biz bu festivali dün düşünüp bugün yapmıyoruz. Yaklaşık üç yıldır paydaşlarımızla birlikte Akhisar’ın lezzetlerini tanıtmak adına yola çıktık. Şehrimize dijital içerik üreticilerini, youtuber ve influencerlarını davet ederek Akhisar’da misafir ediyor, onlara hem yöresel lezzetlerimizi hem de tarihi mekanlarımızı tanıtıyoruz. Artık bu çalışmayı daha büyük bir platforma taşımak istedik ve Leziz Akhisar Festivali fikrini hayata geçirdik" dedi.

"Akhisar’ın gastronomisini tüm Türkiye’ye tanıtacağız"

Akhisar’ın katmeri, köftesi, pideli paçası, zeytin ve zeytinyağı ürünleri, helvası gibi birçok yöresel lezzetin festivalde yer alacağını hatırlatan Başkan Kayserili, "Festival boyunca misafirlerimiz tüm bu lezzetleri festival porsiyonları şeklinde tatma imkânı bulacak. Katılımın yüksek olacağına inanıyorum. Festivale gelen ziyaretçilerimiz şehrimizi gezecek, esnafımızdan alışveriş yapacak. Artık başka şehirlerden sadece Akhisar’ın lezzetlerini tatmak için gelen vatandaşlarımız var. Bu festivalle birlikte Akhisar’ın gastronomisini tüm Türkiye’ye tanıtacağız. 25-26 Ekim günlerinde Akhisar Merkez Park’ta gerçekleştireceğimiz festivalimizde birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Park içinde kurulacak stantlarda vatandaşlarımız, Akhisar’a özgü ve birbirinden farklı lezzetleri tatma imkânı bulacak. Ayrıca ustadan çırağa atölyeler, gastronomi söyleşileri, canlı müzik konserleri ve özel tadım etkinlikleriyle dolu dolu bir program vatandaşları bekliyor olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.