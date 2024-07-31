'LGBT gösterisi' nedeniyle katılmadığını söylemişti, Fransa basınına göre Olimpiyat açılışına Erdoğan davet edilmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un kendisini Paris'teki Olimpiyat oyunlarının açılışına davet ettiğini, ancak torununun "Orada LGBT gösterisi yapılıyor" sözleri nedeniyle katılmaktan vazgeçtiğini söylemişti. Fransa basınında yer alan haberlere göre ise Erdoğan açılış törenine davet edilmedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin il başkanları toplantısında yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için kendisini de davet ettiğini söylemişti.

Macron'a 'gelebileceğini söylediğini aktaran' Erdoğan, katılmama gerekçesini ise "13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor' dedi. Instagram'dan gösterdi. Ben de 'Tamam kızım o zaman gitmiyorum' dedim" sözleriyle anlatmıştı.

Ancak Fransa basınının önde gelen yayın organlarından France 24 ve Le Monde, 26 Temmuz'daki açılıştan önce yayınladıkları haberlerde Erdoğan'ın davet edilmediğini yazdı.

France 24'te 24 Temmuz, Le Monde'da ise açılış günü (26 Temmuz) yayımlanan haberlere göre Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, açılışa davet edilmedi.

Haberlerin söz konusu kısımlarında şu ifadeler yer aldı:

"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Paris'e gelmeyecek ve ülkeyi Başkan Yardımcısı Han Zheng tarafından temsil edilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Elysee'nin davetli listesinde yer almıyor."

ERDOĞAN, 'AHLAKSIZLIK' DEMİŞTİ

Dün yaptığı konuşmada açılış törenindeki 'Son Akşam Yemeği' parodisini 'ahlaksızlık' olarak nitelendiren Erdoğan, şunları söylemişti:

"Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron, beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor' dedi.

Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesiydi. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla tüm Hrıstiyan alemine yapılan saygısızlığı paylaşacağım. LGBT lobisi Batı'yı esir aldı."