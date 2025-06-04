LGBTİ+ açıklaması yasaklandı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi LGBTİ+ Komisyonu'nun Onur Ayı kapsamında Şişhane Meydanı'nda yapmak istediği basın açıklaması Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yasak kararının ardından dernek yöneticileri açıklamayı İHD İstanbul Şubesi'nin kapısı önünde yapmak istedi ancak bu girişim de polis tarafından engellendi.

Açıklama, polis ablukası altında dernek binasının içinde gerçekleştirildi. Komisyon tarafından okunan açıklamada devletin LGBTİ’lere yönelik politikaları eleştirildi. "Varoluş Yasaklanamaz: LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır" başlıklı açıklamada, LGBTİ+'lara yönelik baskıların sadece bir azınlığı hedef almadığı, aynı zamanda tüm toplumun demokratik haklarını tehdit ettiği vurgulandı.