LGBTİ+ derneklerinden kanun teklifine tepki: "Aldığımız nefese göz dikiliyor"

İktidarın LGBTİ+’ları hedefe koyan kanun teklifine tepkiler sürüyor. LGBTİ+ dernekleri, Türk Ceza Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif Taslağı ile "cinsiyet değişikliği" üzerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Biz LGBTİ+ dernekleri olarak hayatlarımız, haklarımız, demokrasimiz ve toplumsal barışımız için bu yasa tasarısına karşı bir arada duruyoruz'' denilerek, LGBTİ+'lara, insan hakları savunucuları ve örgütlerine, siyasi partilere "ses çıkarma" çağrısında bulundu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde sızan 'torba yasa' taslağında, LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık ve şiddet ortamının güçlenmesine, temel hak ve özgürlüklerinin elinden alınmasına sebep olacak maddeler var. Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere ve bizzat kendi anayasasına aykırı olan bu maddelerin taslak olarak kalması ve Meclis Genel Kurulu'nun gündemine dahi gelmemesi en büyük temennimiz. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile toplumsal barışımız, demokrasimiz ve insan hakları karnemiz açısından çok büyük bir geriye gidiş anlamına geliyor. Biz LGBTİ+ dernekleri olarak hayatlarımız, haklarımız, demokrasimiz ve toplumsal barışımız için bu yasa tasarısına karşı bir arada duruyoruz.

"HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

LGBTİ+’lara sesleniyoruz, endişelendiğinizin farkındayız, kaygılarınızı paylaşıyoruz. Eşitlikten yana olan tüm dernekler olarak bu tasarı taslağının bir daha gündeme gelmemek üzere ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Gücümüz yettiğince haklarımıza sahip çıkacak, derneklerimizin ve diğer örgütlenme alanlarımızın sürmesi için mücadele edecek ve birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız. Seni de aramıza katılmaya, sesimize ses olmaya çağırıyoruz.

İnsan hakları savunucularına ve örgütlerine sesleniyoruz, torba yasa taslağının hedefinde yalnızca LGBTİ+’lar yok, hepimiz hedefteyiz. Bunun sadece bir yasa olmadığını, hükümetin anti-demokratik uygulamalarını olağan hale getiren ve tarihe kara bir leke olarak geçecek yeni bir dönem olduğunu biliyoruz. Bu yolda yalnız kaldığımız her an yara almaya daha açık hale geliyoruz. Sizleri LGBTİ+’larla yan yana durmaya, olduğunuz her yerde bu yasa tasarısına karşı sesinizi yükseltmeye, haklarımızı savunmak için yeri gelince sesinizi her zamankinden daha gür çıkartmaya çağırıyoruz.

''ALDIĞIMIZ NEFESE, YEDİĞİMİZ EKMEĞE GÖZ DİKİYOR''

Siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyoruz, 'ama' devri bitti. Utangaç savunmalar duymak, gerçekçi olmayan bahaneler dinlemek istemiyoruz. Lafı çok uzatmayacağız, sizleri, bu ülkenin LGBTİ+ yurttaşlarına amasız sahip çıkmaya çağırıyoruz. Siyasi iktidarın çizdiği sınırlara hapsolmayın, LGBTİ+’lar hakkında yayılan dezenformasyona çanak tutmayın, toplumun sesine kulak verin ve insan haklarından taviz vermeyin. Bu yasanın geçmesi demek, hepimizin ve demokrasimizin geleceğinin daha da tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Ve ailemiz, dostlarımız, arkadaşlarımız… Size açılmış olabiliriz, açılmasak da 'anlamış' olabilirsiniz veya şu an bir yakınınızın LGBTİ+ olmasına ihtimal vermiyor olabilirsiniz.

Ama çok yakınınızdayız. Bu yasa, aldığımız nefese, okuduğumuz okula, yediğimiz ekmeğe göz dikiyor. Bu yasa, bizim huzurumuzu kaçırmak için yapay olarak uydurulan bahanelere ve gerçekçi olmayan iddialara dayanıyor. İçine çekilmeye çalışıldığımız karanlığa dair endişe duyan herkesi yanımıza çağırıyoruz. Size, aklınıza, sesinize ve desteğinize ihtiyacımız var. Hepimiz hedefteyiz. Bu yüzden bu mücadele de hepimizin! Bu toplum biziz, bizi ayrımcılıkla bölmeye çalışanlar da bu toplumsal barışın asıl düşmanları. Haklarımızdan, aşklarımızdan, bedenlerimizden, özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz. Ayrımcılık ve nefret yasasına karşı tüm toplum bir arada duruyoruz. Safları sıklaştırın, başlıyoruz.''