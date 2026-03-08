LGBTİ+’lar kuşatma altında

İlayda SORKU

LGBTİ+’ları hedef alan politikalar dünya genelinde otoriter ve muhafazakâr yönetimlerin ortaklaştığı başlıkların başında geliyor.

Ekonomik krizler, artan eşitsizlikler ve siyasal meşruiyet krizleriyle karşı karşıya kalan iktidarlar kendi ideolojik hatlarını tahkim etmek için LGBTİ+’ları sık sık “tehdit”, “sapma” ya da “toplumsal düzeni bozan unsur” olarak göstermeye devam ediyor. Son yıllarda otoriter rejimlerde iktidarların devlet politikasına dönüştürmekte ısrarcı olduğu bu nefret söylemleri yalnızca retorikle sınırlı kalmadı. Yasalar, yargı düzenlemeleri, medya propagandası ve polis müdahaleleri aracılığıyla kurumsallaştırıldı.

Gerici AKP iktidarının “Aile Yılı” söylemiyle hız kazanan LGBTİ+ karşıtı dil ve düzenlemeler de bu küresel eğilimin bir parçası. Avrupa’da bazı hükümetlerin “çocukları koruma” ya da “geleneksel değerleri savunma” gerekçesiyle yürürlüğe koyduğu yasalar, Afrika’da doğrudan kriminalizasyon ve ağır cezalarla sonuçlanan düzenlemeler, Ortadoğu’da ise devlet politikası haline gelen baskı mekanizmaları LGBTİ+’ların kamusal yaşamını giderek daraltıyor.

Türkiye’de LGBTİ+’lar uzun süredir hem siyasi söylemin hem de kamusal politikaların hedefinde. İktidarın kullandığı dil, hazırlanan yasal düzenlemeler ve kamu kurumlarının yayın politikaları LGBTİ+’lara yönelik baskının kurumsal boyutunu derinleştirirken yasaklanan Onur Yürüyüşleri ve polis müdahaleleri kamusal görünürlüğü sınırlandırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE

Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik baskı yalnızca yürüyüş yasaklarıyla sınırlı kalmadı. LGBTİ+ karşıtı propaganda, AKP’nin “Aile Yılı” söylemiyle hız kazandı. Son yıllarda AKP iktidarının kullandığı dil, yargı düzenlemeleri ve kamu kurumlarının yayın politikaları LGBTİ+’ları doğrudan hedef aldı.

Raporlar, Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik nefret söyleminin son yıllarda belirgin biçimde yükseldiğini ve siyasilerin LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarının ayrımcılığı derinleştirdiği ortaya koydu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çeşitli konuşmalarında LGBTİ+’ları “aile kurumuna yönelik tehdit” olarak gösterdi. Erdoğan, “LGBT gibi sapkın akımların aile kurumuna saldırdığını” savundu ve bu konuda “tedbirler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini” söyledi.

11. YARGI PAKETİ

LGBTİ+’ları doğrudan hedef alan girişimlerden biri de kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme oldu. Taslak metinde var oluşu suç kapsamına sokabilecek maddeler yer aldı.

Taslağa göre “biyolojik cinsiyete aykırı davranışları teşvik eden” kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü. Ayrıca cinsiyet uyum sürecine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılması ve ameliyat için gerekli yaş sınırının 18’den 25’e çıkarılması planlandı.

Düzenleme kamuoyunda tepki yarattı. LGBTİ+ örgütleri söz konusu maddelerin LGBTİ+ kimliğini kriminalize edeceği uyarısında bulundu. Tepkilerin ardından mücadele sonuç verdi ve LGBTİ+’larla ilgili maddeler paketten çıkarıldı.

12. YARGI PAKETİ

Öte yandan tepkiler üzerine geri çekilen 11. Yargı Paketi’ndeki cezai düzenlemelerin yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor. Taslağa göre cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyecek. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin 25 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması gerekecek. Mevcut kanunda yaş sınırı 18 olarak belirlenmişti.

Buna göre, kanunla belirlenen şartlara aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunana 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kanunda belirtilene aykırı olarak cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahale yaptıran kişiye ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Taslakta ayrıca “alenen teşhircilik” yapanların cezası da 3 yıla çıkarılıyor.

Konuya ilişkin yandaş Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yasa taslağında şu ifadeler yer alıyor: “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları hâlinde bu kişilere, 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.”

KAMU ELİYLE NEFRET

LGBTİ+ karşıtı söylem kamu kurumlarının yayınlarında da yer aldı. TRT, “Gökkuşağı Faşizmi” başlıklı bir belgesel hazırladı. TRT’nin dijital platformu Tabii için hazırlanan belgeselde LGBTİ+ hareketi hedef alındı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeselin tanıtımında “aile kurumuna savaş açan ideolojik kuşatmayı ifşa eden bir yapım” ifadelerini kullandı.

Ülkede LGBTİ+ hareketi uzun yıllar kamusal görünürlüğünü artırdı. 2000’li yıllarda başlayan Onur Yürüyüşü 2010’ların ortasında binlerin katıldığı bir eylem pratiğine dönüştü. Ancak 2015 yılında ilk kez polisin plastik mermi, biber gazı ve tazyikli suyla engel olmaya çalıştığı 13. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nü izleyen yıllarda Onur Yürüyüşleri birçok ilde sistematik biçimde yasaklandı ve polis müdahaleleri arttı.

***

TÜRKİYE YALNIZ DEĞİL

POLONYA

Polonya’da LGBTİ+ karşıtı politikalar özellikle 2015’te iktidara gelen muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) döneminde belirgin biçimde güçlendi. Yerel yönetimlerin bir bölümü 2019’dan itibaren kendilerini “LGBTİ+ ideolojisinden arındırılmış bölge” ilan etti. İktidar, LGBTİ+ hareketini “Batı’dan ithal” olarak niteleyen söylemi siyasal kampanyaların merkezine yerleştirdi.

RUSYA

Rusya bu tür yasaların en kurumsallaştığı ülkelerden biri. 2013’te yürürlüğe giren ve “eşcinsel propaganda yasası” olarak bilinen düzenleme, LGBTİ+’ların kamusal alanda görünürlüğünü ciddi biçimde sınırladı. 2022’de yasa genişletildi ve LGBTİ+’lara dair olumlu ya da nötr ifadeler “propaganda” kapsamına alındı. Ülkede LGBTİ+ örgütleri "terör örgütü" ve “aşırılıkçı örgüt” olarak tanımlanıyor.

UGANDA

Uganda dünyanın en sert LGBTİ+ karşıtı yasalarından birini kabul etti. 2023’te yürürlüğe giren yasa, müebbet hapis cezası öngörüyor. Yasada “ağırlaştırılmış eşcinsellik” olarak tanımlanan bazı durumlar için idam cezası dahi öngörülüyor.

GANA

Gana’da da LGBTİ+ karşıtı yasal düzenlemeler gündeme geldi. Parlamento gündemine taşınan “Aile Değerlerini Teşvik ve LGBTİ+ Haklarını Yasaklama” tasarısı eşcinsel ilişkileri suç saymanın ötesine geçerek LGBTİ+ kimliğini destekleyen kişi ve kuruluşları da hedef aldı. 2024’te Gana, LGBTİ+ olarak kendini tanımlamayı yasa dışı hale getiren tasarıyı kabul etti.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan’da eşcinsel ilişkiler şeriat hukukuna dayalı ceza sistemi kapsamında suç kabul ediliyor.

AFGANİSTAN

Taliban’ın yönettiği Afganistan’daysa LGBTİ+’lar için yer yok. 2018’de yürürlüğe giren yeni ceza kanunu açıkça eşcinsel cinsel birliktelikleri yasakladı, ölüm cezasının önü açıldı.