LGBTİ+'lar, LGBTİ+ karşıtı mitingde eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız için lokma dağıttı

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Büyük Aile Platformu'nun bu yıl üçüncü kez “Dursun Bu Hayasızca Akın” sloganıyla düzenlediği LGBTİ+ karşıtı mitinginde, eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülen Ahmet Yıldız için Fatih Camii önünde lokma dağıttı.

"YAŞAMA TALEBİMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Bianet'ten Tuğçe Yılmaz'ın haberine göre, SPoD, lokma dağıtımı ile LGBTİ+’ların yaşam hakkına ve adalet mücadelesine dikkat çekerek geçmişten bugüne varlıklarını sürdürdüklerini ve bu mücadelenin bugün de devam ettiğini vurguladı. Dağıttıkları lokma ile yaşama taleplerini dile getirdiklerini vurgulayan SPoD Genel Koordinatörü Oğulcan Yediveren, şunları söyledi:

"Biz ne olursa olsun verdiğimiz mücadeleden vazgeçmiyoruz, çünkü bizim mücadelemiz onurlu bir yaşam mücadelesi. Bu vazgeçebildiğiniz, olmasa da olur diyebileceğiniz bir şey değil. İstedikleri kadar bizlere buralı olmadığımızı söylesinler. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu gruplar bizlere karşı nefret örgütlemese biz verdiğimiz hak mücadelesiyle bu toplumu herkesin barış içerisinde bir arada yaşadığı bir topluma dönüştürebiliriz. Tıpkı Onur Yürüyüşlerindeki gibi dağıttığımız lokum ile birlikte yaşama talebimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu talebin toplumumuzda bir karşılığı olduğuna inancımız tam. Açın barikatları, kaldırın yasakları ve sonra bakın, sonraki Onur Yürüyüşünde nasıl on binlerce insan o sokakları dolduruyor."

NE OLMUŞTU?

Ahmet Yıldız, eşcinsel olduğu için 26 yaşındayken 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürülmüştü. Olay esnasında bir başka kişi de yaralanmıştı. Naaşı ailesi tarafından alınmayınca kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.

Yahya Yıldız tarafından öldürülmeden önce ailesinden ölüm tehditleri aldığını savcılığa bildiren Ahmet Yıldız için yetkili kurumlar tarafından bir önlem alınmamıştı.

Yaralanan kişinin şikayetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 40 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı.

Ahmet Yıldız'ın hayatı, 2011 yılında Zenne filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı.