LGBTİ+’lar tek kişilik hücrede

Tugay CAN

Aksaray T Tipi Cezaevi’nde tutulan altı LGBTİ+ tutuklu, sistematik ayrımcılık, kötü muamele ve hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya. Yargı süreçleri devam eden tutuklular, cezaevi yönetiminin transfobik ve homofobik tutumlar sergilediğini ve bu ayrımcılığın kurumsallaştığını belirtiyor.

Henüz cezaları kesinleşmemiş olan H.S., M.B., R.D., S.E., E.K. ve G.Y. adlı tutuklular, uzun süredir tek kişilik hücrelerde tutuluyor.

Tutuklulardan G.Y’nin avukatı Yağmur Çağla Demirtaş, “Tutukluluk durumunda ağırlaştırılmış müebbet ceza şartlarına maruz kalıyorlar” dedi.

ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADI

Cezaları henüz hükme bağlanmamış olan LGBTİ+’lar ceza infaz kanununda var olan haklarından faydalanmak istiyor. Diğer mahkumlar saat 10.00 ile 16.00 arasında havalandırmadan yararlanırken, hücrede tutulan tutuklulara yalnızca bir saatlik havalandırma hakkı tanınıyor. Öte yandan söz konusu şartlar sebebiyle tek kişilik hücrede tutulan tutuklulardan E.K ölüm orucuna başladı.

Tutuklulardan R.D.'nin kanser hastası olduğu ve "tek kişilik hücrede kalamayacağı" yönünde raporu bulunduğu bildirildi. H.S. ise astım ve kronik bronşit başlangıcı nedeniyle sağlık açısından risk altında. M.B.’nin de ortopedik rahatsızlıkları bulunuyor. Tutuklular, aldıkları disiplin cezaları nedeniyle revire dahi çıkarılmadıklarını dile getirdi.

Avukat Demirtaş, şunları söyledi:

“Kendisine hala yastık verilmemiş. Diğer mahkumların kullandığı yorganları kullanmak zorunda. Ayrıca havalandırmadan da yararlanamıyor. Bize kantinde eksiklerin bulunduğunu söyledi, ancak hücrede oldukları için de bir mutfakları yok. Kıyafetlerini yıkamak ve kurutmak için de alanları mevcut değil. Bunlar infaz yasasına uygun değil. Bu insanların cezaları hükme bağlanmış değil, ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası şartlarına maruz bırakılıyorlar.”

AÇIKLAMA YAPMADILAR

BirGün’ün ulaştığı Aksaray T Tipi Cezaevi yönetimi ise iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

Cezaevi yönetimi, “hiçbir mahkum adına dışarıya bilgi veremeyeceğini” belirterek tutukluların CİMER, savcılık ya da cezaevi müdürlüğüne başvurabileceğini belirtti.