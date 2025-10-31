LGBTİ+’lara 1 yıl sonra dava!

HABER MERKEZİ

AKP iktidarı, LGBTİ+’ları hedef alan politikalarını sürdürmeye devam ederken diğer taraftan haklarını arayanlara ise davalar açılmaya devam ediyor.

Ankara’da 20 Kasım 2024’te Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde Kolej Metrosu önünde gözaltına alınan LGBTİ+lara “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten” dava açıldı.

Davanın eylemden neredeyse bir yıl sonra açılması dikkat çekerken hazırlanan iddianamede, LGBTİ+’ların düzenlediği “kanuna aykırı olduğu”, “yurttaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı” ve “genel kamu düzenini bozduğu” ileri sürüldü.

Aynı zamanda iddianamede, eyleme katılan aktivistlerden “LGBTİ+ yapılanmasına müzahir şahıslar” olarak bahsedilmesi ise dikkat çekti. İddianamede “Yasımız isyanımızdır" yazılı siyah renkli pankart, "Nefrete inat yaşasın hayat" sloganları suça delil olarak gösterilirken davanın ilk duruşması 17 Şubat 2026’da Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Alanda gözaltına alınan avukatın dosyası ise gözlem amacıyla baro görevlendirmesiyle alanda bulunduğu için ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Onur Haftası Komitesi’nin çağrısıyla, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde basın açıklaması ve yürüyüş yapmak isteyen trans aktivistlere polis sert müdahalede bulunmuştu.

Polis, Kolej metroda bir araya gelen trans hakları savunucularının yürüyüş yapmasına da basın açıklamasına da izin vermemişti. Basın açıklamasını yarıda bölen polis, LGBTİ+’lara saldırmış biri avukat olmak üzere 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Polisin yoğun şiddeti kameralara yansırken, hak savunucuları “Katledilen translar isyanımızdır” sloganları atmıştı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki ifade ve sağlık muayenelerinin ardından serbest bırakılmıştı.