LGBTİ+’lara gözaltında cinsel saldırı tehdidi

Haber Merkezi

Ankara’da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen 2022 ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne üç yıl sonra açılan davanın ilk duruşması dün Ankara Adliyesi 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada yargılanan 24 sanık, maruz kaldıkları işkenceyi ve cinsel tacizi yaptıkları savunmada anlattı.

Kaos GL’nin haberine göre, sanıklardan H.Y. ters kelepçeyle gözaltına alındığına dikkat çekti. Yargılan öğrencilerden E.A ise, "Açık çağrılı barışçıl bir yürüyüştü. Yasalara uygundu. Dur ihtarı olmadan işkenceyle gözaltına alındık. İnsanların kafalarından kan aktığını gördüm” dedi.

Sanıklardan R.Ö. ise polisi kendisine “Seni de alacaklar bir gün faili meçhul olacaksın” dediğini aktardı. Yargılanan öğrencilerden birisi şu ifadeleri kullandı: "Hastaneye giderken de polislerin şiddetine maruz kaldım. Tekmeler, yumruklar ve cinsel saldırı tehdidine başkalarının da maruz kaldığına tanıklık ettim. Arkadaşlarımız gözaltında cinsel tacize maruz kaldı.”