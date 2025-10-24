LGBTİ+’lara, kadınlara, tüm topluma sopa

Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin tepkiler sürüyor. Taslağa göre LGBTİ+ olmak bile suç sayılabilecek.

“Hayasızca hareketler” başlığı altında yer alan madde, “doğuştan gelen cinsiyete ve genel ahlaka aykırı her türlü davranış ve tutumu” övmeyi, özendirmeyi veya teşvik etmeyi üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmayı öngörüyor. Kadın ve LGBTİ+ örgütleri bu muğlak ifadelerin insan hakları ihlali olduğu belirtilirken keyfi uygulamaların önünü açacağı belirtiliyor. Laikliğin son kırıntılarını da yok etmek isteyen iktidar LGBTİ+’ların ve kadınların hayatları üstündeki baskısını gittikçe artırıyor. Ucu açık bir şekilde kullanılan genel ahlak ifadesiyle LGBTİ+’ların varlığı suç sayılırken kadınların yaşamı da hedefte olacak. İslamcı rejim makbul görmediği kadınları da genel ahlak çerçevesinde değerlendirerek hayatlarına, giyim tarzlarına, kadınlara özel ve kamusal yaşamlarına müdahalelerde bulunabilecek.

LGBTİ+ GAZETECİLİĞİ DE SUÇ OLACAK

Öte yandan LGBTİ+ haberciliği yapan gazeteciler dahi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Aralarında Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş’in de bulunduğu 17 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu, 11. Yargı Paketi taslağında yer alan LGBTİ+ karşıtı düzenlemelerin tekliften çıkarılmasını talep etti.

Kuruluşlar ortak açıklamalarında, söz konusu düzenlemenin Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün özünü ortadan kaldıracağını, LGBTİ+’lar hakkında haber yapmayı suç haline getireceğini belirtti.

Açıklamada, “Yasalaşması halinde, LGBTİ+’ların haber alma ve haber verme haklarını ortadan kaldıracak olan bu düzenleme, LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerini, trans cinayetlerini, cinsel sağlıkla ilgili yayınları, Onur Yürüyüşlerini ve daha birçok LGBTİ+’ları ilgilendiren haber yapmayı ‘teşvik etmek’ gerekçesiyle suç unsuru haline getirecek,” dendi.

KAMUSAL ALAN DA ÖZEL ALAN DA HEDEFTE

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Genel Koordinatörü Oğulcan Yediveren taslağa ilişkin BirGün’e konuştu. Yediveren, “Şubat ayında bir taslak sızmıştı. Onunla benziyor ama daha kötü. LGBTİ+ olmanın doğrudan suç olduğu bir taslak hazırladılar” dedi.

Tasarı geçerse kültür alanının, kamusal alanın, özel alanın yani doğrudan tüm hayatımızın hedef alınacağını belirten Yediveren, “LGBTİ+’lara yapılan saldırılar toplumun tümünün bedenine, cinselliğine, yaşam tarzına bil saldırı anlamına geliyor” diye konuştu. Meclis aritmetiğinden dolayı iktidarın isterse bu yasayı geçirebileceğini vurgulayan Yediveren, “Devlet bireylerin bedenine bu şekilde müdahale edemez. Hepimizin özgürlüğü kısıtlanacak. En geniş muhalefet ittifakını örmeye çalışıyoruz. Bu taslağa karşı en yüksek ses çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.

Yediveren sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kadın örgütleri, LGBTİ+ örgütleri, insan hakları örgütleri olarak bu taslağa karşı mücadele edeceğiz. Ölü doğan bir yasa olmalı.”

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB) de konuya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, bu düzenlemelerin hem toplum sağlığını hem de sağlık çalışanlarının mesleki özerkliğini tehdit ettiği vurgulanırken “Tıbben gerekli sağlık hizmetini sürdürmek ve bu hizmete erişmek suç değildir. Sağlık hizmetine kimliğe göre değil, ihtiyaca göre ve ayrımcılık kaygısı duymadan erişmek en temel insan hakkıdır” ifadeleri yer aldı.

TASLAK GEÇERSE NELER OLACAK?

• Pride etkinliği, atölye, panel veya kampanya duyuruları dahi “özendirme/ teşvik/övgü” yorumuna açık görülerek cezai soruşturma konusu olabilir.

• Diziler, filmler, haberler, sosyal içerikler; LGBTİ+ temsili nedeniyle yayından kaldırma/cezalandırma baskısına girebilir. Otosansürün artmasının önü açılabilir.

• “Biyolojik cinsiyete aykırı tutum” ifadesi, özel alanda dahi davranışların kriminalize edilmesine kapı aralayabilir. Taslakta kamusal özel ayrımı yapılmıyor.

• Cinsiyet uyum ameliyatlarının yaş sınırının 25’e yükselmesi, çoklu kurul raporları ve “kanuna aykırı cinsiyet değişikliği” suçu sağlık hakkına erişimi zorlaştıracak. Ayrıca, “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunma” gibi ek şartlar, tam teşekküllü bir hastaneden resmi sağlık kurulu raporu ve süreç boyunca birden fazla değerlendirme gibi yükümlülükler getiriliyor.