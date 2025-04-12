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‘LGBTİ+’lara ve kadınlara saldırı tehditleri suçtur’

Güncel
  • 12.04.2025 05:00
  • Giriş: 12.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 12.04.2025 05:00
‘LGBTİ+’lara ve kadınlara saldırı tehditleri suçtur’
Fotoğraf: ANKA

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ardındansa tutuklanmasıyla başlayan protestolarda yaşanan polis saldırılarına tepkiler sürüyor. Protestolarda gözaltına alınan kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik polis şiddetine ilişkin açıklaması yapan Samsun Kadın Dayanışması üyeleri ve kadınlar Samsun İstiklal Caddesi’nde bir araya geldi.

Açıklamada şöyle denildi: “Kadınlara, LGBTİ+’lara cinsiyetçi küfretmek, cinsel saldırı tehdidinde bulunmak, cinsel tacizdir, suçtur. Kadınları, LGBTİ+ları tek başına köşelerde sıkıştırıp vücutlarına dokunmak cinsel saldırıdır, suçtur. Sizin göreviniz tam tersine bunu evde, sokakta, işte, herhangi bir yerde yapan, yapmaya kalkan erkeklere engel olmak; onlardan biri olmak değil. Yaşasın Kadın Dayanışmamız.”

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