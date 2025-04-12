‘LGBTİ+’lara ve kadınlara saldırı tehditleri suçtur’

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ardındansa tutuklanmasıyla başlayan protestolarda yaşanan polis saldırılarına tepkiler sürüyor. Protestolarda gözaltına alınan kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik polis şiddetine ilişkin açıklaması yapan Samsun Kadın Dayanışması üyeleri ve kadınlar Samsun İstiklal Caddesi’nde bir araya geldi.

Açıklamada şöyle denildi: “Kadınlara, LGBTİ+’lara cinsiyetçi küfretmek, cinsel saldırı tehdidinde bulunmak, cinsel tacizdir, suçtur. Kadınları, LGBTİ+ları tek başına köşelerde sıkıştırıp vücutlarına dokunmak cinsel saldırıdır, suçtur. Sizin göreviniz tam tersine bunu evde, sokakta, işte, herhangi bir yerde yapan, yapmaya kalkan erkeklere engel olmak; onlardan biri olmak değil. Yaşasın Kadın Dayanışmamız.”