LGBTİ+’lara yönelik yasa tasarısına İzmir'den tepki: "Bizi susturamazsınız"

İktidarın LGBTİ+’ları hedefe koyan yasa taslağına tepki yağdı. İzmir LGBTİ+’ları Onur Haftası Komitesi konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nde gerçekleşen basın açıklamasını Ezgi Yaşar okudu. LGBTİ+’lara yönelik hedef göstermeler ve nefret politikalarıyla devletin uyguladığı baskı, şiddet, ayrımcılık ve faşizm gün geçtikçe arttuğını belirten Yaşar, “İktidar, LGBTİ+’ların haklarına, yaşamlarına yönelik topyekûn bir saldırı başlatmış durumda. Sokakta dövülüyoruz, mahkemelerde hakkımız gasp ediliyor, yasalarla hayatımızı çalmaya çalışıyorlar. Ama buradan açıkça ilan ediyoruz: Biz buradayız ve asla diz çökmeyeceğiz” dedi.

HEDEF GÖSTERİLİYORUZ

Yaşar, “Bu ülkenin mahkemeleri, güvenlik güçleri, yasaları ve politikacıları, LGBTİ+’ların katledilmesini izliyor. Dahası, katillere yol veriyor, failleri koruyor, bizleri açıkça hedef gösteriyor. Ama buradan sesleniyoruz: Varoluşlarımız üzerinden siyaset yapmanıza izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yasayı kabul etmediklerini dile getiren Yaşar, “Bizi öldüren, hayatımızı kısıtlayan, özgürlüğümüzü elimizden alan dayatmalarınızı, yasa tekliflerinizi kabul etmiyoruz. Kamusal alanda cinsiyet rollerine aykırı davranış ve ifadeleri için hapisle cezalandırmayı teklif etmek; LGBTİ+ varoluşları, toplumsal cinsiyet rollerini kabul etmeyen herkesi yasadışı ilan etmek demek. Kriminalize etmeye çalıştığınız tüm var oluşlarımızla sokaktayız, meydandayız gitmiyoruz” diye konuştu.

İNSANLIK SUÇU

LGBTİ+’ları hefef olarak gösterdiklerini ifade eden Yaşar, “AKP-MHP ittifakı, Hüda-Par ve Yeniden Refah Partisi; LGBTİ+’ların aile içinde yok edilmesini, sokakta katledilmesini, hayat hakkının tamamen gasp edilmesini istiyor. Bizi bir 'tehdit'olarak göstermek istiyorlar! LGBTİ+’ları ‘yok edilmesi gereken bir tehlike’ gibi lanse eden, her gün medya üzerinden bizi hedef gösteren bu nefret politikası, tarihe bir insanlık suçu olarak yazılacak. Ama asla başaramayacaksınız” dedi.

Taleplerini dile getiren Yaşar şöyle konuştu: “Yıldız Tar ve Erkin dahil, tüm tutsaklar derhal serbest bırakılsın. LGBTİ+ düşmanı yasa tasarısı değişikliği önerisi geri çekilsin. Nefret saldırıları ve trans cinayetleri cezasız kalmasın. Sokakta LGBTİ+’ları öldürenler serbest bırakılmasın, katiller yargılansın. LGBTİ+’lara yönelik tüm hukuksuzluklara son verilsin. Bu bir meydan okumadır! Bizi susturamazsınız, yok edemezsiniz, yıldıramazsınız.”