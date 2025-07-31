LGBTİ+’lardan CİMER’in uygulamasına tepki

Haber Merkezi

Trans Onur Haftası Komitesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) LGBTİ+ karşıtı “Aile Yılı” anketinde bulunan “LGBT ile mücadele” seçeneğini protesto etti. Kaos GL’nin haberine göre, Komitenin İstanbul Beyoğlu’ndaki Cihangir Mahallesi’nde astığı pankartta “CİMER’i Uyarıyoruz: LGBTİ+’larla Mücadele Edemezsiniz!” ifadeleri yer aldı.

Trans Onur Haftası Komitesi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, “CİMER üzerinden yapılan başvuruların ardından ‘Aile Yılı’ kapsamında kişilere bir anket yöneltiliyor. Bu anketteki seçeneklerden biri ‘LGBTİ+ ile mücadele’ olarak karşımıza çıktı. Açıkça görüyoruz ki: Aile Yılı’nın gerçek amacı kadınların, çocukların ya da toplumun refahı değil; LGBTİ+’ları hedef göstermektir. Aile yılı, üzerinde binlerce çatlak olan bir paravandır. Aile kutsal değildir. Aile de, tıpkı devlet gibi faşist bir kurumdur. Kutsal olan şey insan onurudur” denildi.

Fotoğraf: Kaos GL

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2025, Aile Yılı değil; Direniş Yılıdır. Mücadele Yılıdır. LGBTİ+’larla mücadele edemezsiniz. LGBTİ+’lara en çok zararı veren yer, çoğu zaman evidir. Aileleridir. Bizimle mücadele edemezsiniz çünkü biz bu mücadelenin en zorunu evimizin içinde verdik.”