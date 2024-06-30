LGBTİ+'lardan polise 'ters köşe': Onur yürüyüşü Bağdat Caddesi'nde

22. İstanbul Onur Yürüyüşü dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken LGBTİ+'lar yürüyüşü Taksim yerine Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirerek "Polisi kandırmaktan, bizimle uğraşmak zorunda bırakmaktan hiç bıkmadık" açıklamasını yaptı. Eylemde en az 5 kişi gözaltına alındı.

22. İstanbul Onur Yürüyüşü, barikatlarla sokakları kapatılan Taksim yerine Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde düzenlendi.

Onur Yürüyüşü bugün saat 15.30 civarında Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde başladı.

AKP iktidarıyla birlikte her geçen gün artan homofobiye ve nefrete dikkat çekmek için düzenlenen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü, komitenin yürüyüşün rotasını güvenlik gerekçesiyle duyuramamasına rağmen LGBTİ+'lar bir araya geldi.

Bu da size dert olsun! pic.twitter.com/QNpsItutKx — İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 30, 2024

Onur Yürüyüşü'nde yapılan basın açıklamasında "Polisi kandırmaktan, bizimle uğraşmak zorunda bırakmaktan hiç bıkmadık" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, bugün Onur Yürüyüşü'nün geleneksel düzenlenme yeri Taksim'de birçok sokak ve yolu kapattı. Valilik yaptığı açıklamada LGBTİ+'ları 'illegal gruplar' olarak niteleyerek, "Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar Günü, Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür. Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır" ifadelerini kullanılmıştı.

EN AZ 5 GÖZALTI

Taksim polis ablukasına alınırken LGBTİ+'lar ise bu sene yeri ve zamanı kamuoyuna duyurulmayan yürüyüşü Kadıköy'e taşıdı.

Eyleme katılan beş kişi gözaltına alındı. Polis, sitelerin bahçelerine ve ara sokaklara girerek eyleme katılanları gözaltına almaya çalışıyor.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, gözaltı durumunda aranabilecek numaraları sosyal medyadan paylaşmıştı.