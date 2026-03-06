LGBTİ+’ların varlığı bile istenmiyor!

Haber Merkezi

AKP iktidarının ilan ettiği ‘Aile 10 Yılı’ kapsamında LGBTİ+’lara yönelik saldırılarını sürdürüyor. İnsan hakları, basın, hukuk ve sağlık meslek örgütlerinin yer aldığı 26 kurum LGBTİ’leri hedef alan yeni yasal düzenleme hazırlığına tepki göstererek “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır” çağrısında bulundu. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Ankara Şubesi’nde yapılan açıklamada kurumlar, LGBTİ’lerin haklarını hedef alan ve ayrımcılığı derinleştiren herhangi bir yasa teklifinin Meclis gündemine getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in "Çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik ediyor. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Bunları 12’nci Yargı Paketi’nde getirmeyi düşünüyoruz" sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, LGBTİ+ karşıtı yeni bir yasa tasarısı hazırlığının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, LGBTİ+’ların ve hak savunucularına yönelik hapis cezaları öngören ve cinsiyet uyum süreçlerini kriminalize etmeyi hedefleyen düzenlemelerin evrensel insan hakları ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

• LGBTİ+ varoluşunu ve hak savunuculuğunu suç saymayı hedefleyen yasa hazırlıkları durdurulmalı.

• Devlet yetkililerinin LGBTİ+’ları hedef gösteren ayrımcı söylemleri son bulmalı.

• LGBTİ+ örgütlerine yönelik davalar düşürülmeli.

• Onur yürüyüşleri ve etkinliklere yönelik genel yasaklar kaldırılmalı.

• RTÜK’ün ayrımcı sansür kararları durdurulmalı.

• LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine ve cinsiyet uyum süreçlerine eşit ve güvenli erişimi sağlanmalı.

HORMONA E-REÇETE ENGELİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hormon tedavisi planlanan hastalar için e-reçete sisteminde herhangi bir mevzuat değişikliği veya resmi bilgilendirme olmamasına rağmen, “reçete düzenlenemediği” yönündeki bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi talebinde bulundu. Yazıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderdiği yazıda, e-reçete kısıtlamalarının kaynağının açıklanması istendi.