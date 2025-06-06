LGBTİ+’ların yaşam hakkı tehlikede

Her sene olduğu gibi bu yıl da Onur Ayı, ülkenin çeşitli noktalarında Onur Yürüyüşleri ve birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da düzenlenecek Onur Yürüyüşü’ne ise sayılı günler kaldı. LGBTİ+’lar hakları için sokaklardan vazgeçmeyeceklerini duyuruyor. AKP iktidarı ise sistematik saldırılarıyla tüm direnişi kırma hedefinde.

2025’i “Aile Yılı” ilan eden AKP iktidarı, LGBTİ+’lara yönelik baskılarını her geçen gün artırıyor. Son olarak Uluslararası Aile Forumu’na katılan Erdoğan, ‘kutsal aile’ diyerek, kadınları, LGBTİ+’ları hedef aldı. İktidarın LGBTİ+ karşıtı söylemleri, muhafazakâr kesimlerden gelen destekle daha da sertleşti. Bu dışlayıcı dil söylemde kalmadı ve yasalarla perçinlendi.

Saldırılara karşı LGBTİ+’lar her ne kadar dirense de kimi bunu canıyla ödedi. On yıl önce, intihar etmeden önce çektiği videoda “Yapamadım çünkü izin vermediler” diyen trans kadın Eylül Cansın’ın ardından, önceki gün Edirne’den gelen bir başka acı haber, durumun değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Keşan’da yaşayan Helin isimli bir trans kadın, “Biz translara yaşam hakkı vermiyorlar” diyerek yaşamına son verdi.

LGBTİ+ hak savunucularına göre bu ölümler, baskı ve dışlanma tamamen politik. LGBTİ+ aktivistleri, “Fail sistemin ta kendisi. Şeriat rejimi kurulmak isteniyor” diye tepki gösterdi.

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DURUM GİDEREK VAHİM BİR HAL ALIYOR

Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği'nin hazırladığı Gökkuşağı Endeksi’nin verileri LGBTİ+’ların yaşadığı sorunları mercek altına aldı. 49 ülkenin yer aldığı endekste LGBTİ+’ların hakları belirli bir formülle derecelendiriliyor, ülkelere de buna göre bir değer veriliyor. 0-100 değer alabilen endekste ülkedeki durum iyileştikçe puan artıyor. Yıllar bazında bakıldığında dahi Türkiye, LGBTİ+ bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin en geri olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Gökkuşağı Endeksi verilerinde Türkiye şöyle şöyle:

Yıl - Skor (%) - Sıralama (49 ülke içinde)

• 2013: %14 - 39. sırada

• 2015: %12 - 41. sırada

• 2016: %9 - 44. sırada

• 2019: %5 - 47. sırada

• 2020: %4 - 48. sırada

• 2023: %4 - 48. sırada

• 2024: %5 - 47. sırada

• 2025: %5 - 47. sırada

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BU ÜLKEDE NEFRET SUÇUNA CEZA YOK

Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarını doğrudan cezalandıran bir yasa bulunmuyor. Mevcut durumda, maruz kalınan saldırılar çoğu zaman cezasız kalıyor. Hukuki başvurularda ise etkili sonuç alınamıyor.