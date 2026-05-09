LGBTİ+ Sempozyumu'nun ilk günü tamamlandı: Siyasal şiddet, aile politikaları ve LGBTİ+ düşmanlığı tartışıldı

Ankara'da gerçekleşen Kaos GL LGBTİ+ Hakları Sempozyumu'nun ilk günü tamamlandı. Sempozyumun ilk gününde yapılan oturumlarda siyasal şiddet, milliyetçilik, yasama yoluyla kriminalizasyon, aile politikaları, barış mücadelesi ve LGBTİ+ düşmanlığının iktidarın yönetme stratejisindeki yeri ele alındı.

“Kürşad Kahramanoğlu anısına” düzenlenen sempozyumun ilk gününde yapılan oturumlarda, 2015’ten bu yana devlet stratejisi haline gelen siyasal şiddet mekanizmaları, bu şiddetin LGBTİ+ özgürlük hareketine etkileri ve mücadele yöntemleri tartışıldı.

İlk oturum, “Siyasal Şiddet” başlığıyla düzenlendi. Oturumda Elçin Aktoprak, Işıl Kurnaz ve Yıldız Tar konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun moderatörlüğünü Berfu Şeker üstlendi.

“MİLLİYETÇİLİK HETEROSEKSÜEL VE PATRİYARKAL BİR İDEOLOJİ OLARAK KURULDU”

Elçin Aktoprak, konuşmasında milliyetçilik, şiddet ve LGBTİ+’lar arasındaki ilişkiye odaklandı. Milliyetçiliğin heteroseksüel ve patriyarkal bir ideoloji olarak kurulduğunu belirten Aktoprak, ulusun ahlakının da bu zemin üzerinden şekillendiğini söyledi.

Aktoprak, ahlakın milliyetçilik açısından kritik bir işlev gördüğünü belirterek, milliyetçi ideolojinin eyleme geçebilmesi için toplumsal rıza üretmesi gerektiğini ifade etti. Bu rızanın yaratılmasının yolunun ise duygu üretmekten geçtiğini söyledi.

Son dönemde tartışma yaratan Bosch reklamına da bu çerçevede değinen Aktoprak, meselenin yalnızca bir reklam tartışması olmadığını belirtti. Aktoprak, milliyetçiliğin “kimin kiminle nasıl bir duygusal bağ kuracağına” müdahale etmek istediğini vurguladı.

Kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik yapısal bir şiddet uygulandığını söyleyen Aktoprak, günümüzün en temel eşitsizliklerinden birinin kapitalist eşitsizlik olduğunu ifade etti. Ancak dünyada yapısal şiddeti üreten ideolojilerden birinin de milliyetçilik olduğunu kaydeden Aktoprak, “İlk hedefleri ise toplumsal cinsiyet” dedi.

Aktoprak, milliyetçilik ile lubunyalar arasındaki ilişkiye bakıldığında LGBTİ+’ların “ilk paryalar” haline getirildiğini söyledi.

“GELENEKSEL AİLENİN KORUNMASI SÖYLEMİ YÜKSELİYOR”

Aktoprak, kültürel şiddetin yapısal şiddeti kurumsallaştırdığına dikkat çekerek eğitimden medyaya, bürokrasiden yargıya kadar pek çok alanın bu sürecin parçası olduğunu belirtti. Türkiye’de son dönemde en fazla yükselen söylemin “geleneksel ailenin korunması” olduğunu söyleyen Aktoprak, bunun hem Bosch reklamı tartışmasında hem de aile politikalarında görüldüğünü ifade etti.

Aktoprak, LGBTİ+’ların bu söylem içinde doğrudan hedef haline getirildiğini ve toplumun buna ikna edilmeye çalışıldığını belirtti.

Doğrudan şiddetin yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da arttığını vurgulayan Aktoprak, daha önce genel olarak LGBTİ+ karşıtlığı biçiminde yükselen saldırıların bugün özellikle trans karşıtlığına dönüştüğünü söyledi. Aktoprak, insan hakları rejiminin küresel ölçekte çözüldüğü bir dönemden geçildiğini ifade ederek buna karşın “rejimlerin yüzünde telaş yaratmanın” bile mücadele açısından umut verici olduğunu vurguladı.

“YASAMA ŞİDDETİ KİMLİĞİNİZDEN ÖTÜRÜ YARGILANMANIZA YOL AÇIYOR”

Akademisyen Işıl Kurnaz ise konuşmasında yasama şiddeti kavramına odaklandı. Kurnaz, yasama şiddetinin kişilerin yalnızca kimliklerinden ötürü yargılanmasına yol açtığını belirterek LGBTİ+’ların yasal damgalama yoluyla “günah keçisi” ilan edildiğini söyledi.

Kurnaz, bu süreçte bir görünmezlik örgütlendiğini ve bunun LGBTİ+’ların gayrimeşrulaştırılmasına neden olduğunu ifade etti. Toplumsal cinsiyetin bir “ideoloji” gibi lanse edildiğini belirten Kurnaz, hiçbir şey yapılmasa dahi LGBTİ+’ların kriminalize edilme riskiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

LGBTİ+ haklarının savunulabileceği kavramsal araçların ellerinden alınmaya çalışıldığını belirten Kurnaz, iktidarın baskı politikalarına hukuki kılıf uydurduğunu söyledi.

Kurnaz, hukuki norma tek bir kanaldan gidilemeyeceğini, mahkemelerden hâlâ kazanımlar elde edilebildiğini ancak bunun kırılgan bir zemin olduğunu vurguladı. Bu nedenle yalnızca hukuk mücadelesiyle yetinmeden, birikimsel bir belgeleme pratiğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kurnaz, “adlandırma siyaseti”nin önemine dikkat çekerek, yaşananların adının konulması gerektiğini söyledi. Meselenin yalnızca kültürel ya da yaşam tarzlarına ilişkin olmadığını belirten Kurnaz, bunun demokratik bir yapıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

“2015’TEN SONRA LGBTİ+ DÜŞMANLIĞI DOĞRUDAN İKTİDAR DİLİ HALİNE GELDİ”

Gazeteci Yıldız Tar ise konuşmasında Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik siyasal şiddetin tarihsel seyrine odaklandı. Tar, 2015’e gelene kadar LGBTİ+’lara yönelik şiddetin kurumsallaştığına dair genel bir mutabakat olmadığını, 2015’ten sonra ise LGBTİ+ düşmanlığının iktidar tarafından doğrudan dile getirilmeye başlandığını söyledi.

Bu düşmanlığın yeni olmadığını vurgulayan Tar, iktidarın LGBTİ+’ları “yeni kimlikler” gibi sunarak tarihsizleştirmeye çalıştığını belirtti. Tar’a göre iktidar, “yeni” olana kötü anlamlar yükleyerek LGBTİ+ varoluşunu hedef alıyor ve bu yolla hegemonya kurmaya çalışıyor.

Toplumların yalnızca baskı ve şiddetle yönetilemeyeceğini belirten Tar, iktidarın toplumu ikna etmek için rıza üretmek zorunda olduğunu söyledi. Tar, Türkiye’de LGBTİ+ düşmanlığının, iktidarın sömürü ve baskı düzenini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu araçlardan biri haline geldiğini ifade etti.

“LGBTİ+ HAREKETİNİN AÇTIĞI ALANDAN KORKUYORLAR”

Tar, iktidarın LGBTİ+ hareketinin toplumda yarattığı dönüşümden korktuğunu söyledi. LGBTİ+ mücadelesinin milliyetçi ve dinci ideolojiyi sorgulatan bir alan açtığını belirten Tar, bu mücadelenin iktidarın “yönetilebilir toplum” yaratma iddiasına temelden bir karşı çıkış anlamına geldiğini ifade etti.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar arasındaki mücadele ortaklığının önemine dikkat çeken Tar, ancak iktidarın kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik politikalarının aynı araçlarla işlemediğini belirtti. Tar, “Şu an kadınları yok etmek gibi distopik bir fantezileri yok; kadınların itaat etmesini istiyorlar. LGBTİ+’ları ise yok etmek istiyorlar” dedi.

Tar, LGBTİ+’ların insan dışılaştırıldığını belirterek bunun utanç duygusu üzerinden kurulmaya çalışıldığını söyledi. “Suç”, “günah” ve “sapkınlık” söylemleriyle LGBTİ+ olmanın utanılacak bir şeymiş gibi sunulduğunu ifade eden Tar, iktidarın bu yolla toplumsal bir sağduyu üretmeye çalıştığını vurguladı.

“SÖZLERİMİZİN TOPLUMSALLAŞMASINA İHTİYAÇ VAR”

Kaos GL’nin Ankara’da düzenlediği LGBTİ+ Hakları Sempozyumu, ilk gününde “Siyasal Şiddet” başlıklı ikinci oturumla devam etti. Defne Güzel’in moderatörlüğünde yapılan oturumda Özgür Kadın Hareketi’nden Ruşen Seydaoğlu ile EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca konuştu.

“Barış ve Çözüm Perspektifinde Halklar ve Haklar” başlıklı sunumunu yapan Ruşen Seydaoğlu, demokratik toplumun inşasının önemine dikkat çekti. Seydaoğlu, Kürtler, LGBTİ+’lar, Aleviler ve ötekileştirilen tüm grupların taleplerinin ortak bir demokratik zemin içinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Seydaoğlu, “Bizler açısından demokratik toplumun inşası önemli. Kürtler, LGBTİ+’lar, Aleviler olarak ötekileştirilen her grubun talepleri var. İktidar karşıtı toplumsal hareketlere karşı iktidarların uygulamaları var. Toplumsal hareketlerin de kendi içine daralan bir hali olduğunu da tartışmamız gerekiyor” dedi.

Toplumsal mücadelelerin yalnızca kendi alanlarına sıkışmadan birbirini duyan ve dönüştüren bir hat kurması gerektiğini belirten Seydaoğlu, bir araya gelişlerin önemine işaret etti. Seydaoğlu, “Sözlerimizi kuruyoruz, politikalar oluşturuyoruz. Ama bunları konuşmak sözlerimizin toplumsallaşmasına yetmiyor” diye konuştu.

“2015 SONRASI BÜTÜNLÜKLÜ BİR REJİM DÖNÜŞÜMÜ YAŞANDI”

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca ise konuşmasında 2015 sonrasında Türkiye’de bütünlüklü bir rejim dönüşümü yaşandığını söyledi. Bu dönüşümün yalnızca siyasal alanla sınırlı olmadığını belirten Karaca, devletin yapısından hukukun işleyişine kadar pek çok alanın yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Karaca, Türkiye’nin bağımlı ekonomik yapısı ve derinleşen kriz koşulları içinde yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu, bu modelin de giderek daha otoriter ve kurumsallaşmış bir tek adam rejimine evrildiğini vurguladı.

2015’in, Gezi Direnişi’nin yarattığı toplumsal itiraz birikiminin hâlâ etkili olduğu, çözüm sürecinin dağıtıldığı ve ekonomik sorunların hızla hissedilmeye başladığı bir dönem olduğunu belirten Karaca, aynı süreçte işçi hareketinde ve toplumsal mücadelenin farklı alanlarında ortak zemin arayışlarının daha fazla öne çıktığını söyledi.

“ŞİDDET TOPLUMSAL RIZA ÜRETME ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Karaca, LGBTİ+’lara yönelen şiddetin gazetecilerin, sendikacıların tutuklanmasından ya da üniversitelerde yaratılan provokasyonlardan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Karaca, LGBTİ+’lara yönelik saldırılarla gazetecilere, sendikacılara, üniversitelilere ve toplumsal muhalefetin farklı kesimlerine yönelen baskılar arasındaki bağın daha güçlü biçimde kurulması gerektiğini söyledi.

Tek adam rejiminin artık toplumsal rızayı refah dağıtarak üretemediğini ifade eden Karaca, şiddetin çok daha açık ve sert biçimde toplumsal rıza üretme aracına dönüştürüldüğünü vurguladı.

Karaca, heteroseksist ailenin bu kadar güçlü biçimde vurgulanmasının da rejimin dönüşümünden bağımsız olmadığını dile getirdi. LGBTİ+ mücadelesinin yalnızca insan hakları söylemiyle ele alınamayacağını belirten Karaca, “Mücadeleyi sadece insan hakları söylemiyle değerlendiremeyiz. İnsan hakları söylemi neoliberal bir söylem; bunun ötesine geçmek zorundayız” dedi.

“SAVAŞ KOŞULLARINDA TRANS KADINLAR VE LGBTİ+’LAR HEDEF ALINIYOR”

Sempozyumun ilk günü “Barış” başlıklı üçüncü oturumla devam etti. Oturumun moderatörlüğünü Kaos GL’den Özlem Şen üstlendi. Oturumda Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden Yasemin Özgün ve Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Selman konuştu.

Yasemin Özgün, “Savaş Koşullarında Dayanışmanın Zarafeti: Feminist ve LGBTİ+ Mücadelesi” başlıklı sunumunda Türkiye’de barış mücadelesinde kadınların ve LGBTİ+’ların örgütlenmesine dikkat çekti. Özgün, savaş koşullarında trans kadınların ve LGBTİ+’ların hedef alındığını belirterek cezasızlık sürdükçe kadınlara, translara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddetin devam ettiğini söyledi.

“SAVAŞ, KADINLARI VE LGBTİ+’LARI YOKSULLAŞTIRIYOR”

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Selman ise “Barış İnşasında LGBTİ+’lara Açılan Savaş” başlıklı sunumunu yaptı. Selman, kadınlara ve LGBTİ+’lara açılan bir savaş olduğunu ifade ederek LGBTİ+ hareketinin en başından beri anti-militarist bir yaklaşım benimsediğini söyledi.