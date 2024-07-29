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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Eğitim
  • 29.07.2024 11:36
  • Giriş: 29.07.2024 11:36
  • Güncelleme: 29.07.2024 11:40
Kaynak: ANKA
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil tercihleri 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

MEB, LGS yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
 
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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