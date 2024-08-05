LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları ilan edildi.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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