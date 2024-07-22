LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 2024 LGS ek yerleştirme tarihi

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS tercih sonuçlarını 22 Temmuz'da açıklamasının ardından öğrenci ve veliler 2024 LGS ek yerleştirme tarihi araştırmasını yapmaya başladı. LGS ilk tercih sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 96.21'i tercihte bulundukları liselere yerleşti. LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan/dolmayan kontenjanlara yerleştirmeye dönük nakil işlemleri iki dönemde yapılacak. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? İşte 2024 LGS ek yerleştirme tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk tercih sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının ardından birçok veli ve öğrenci LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak sorusunu gündeme getiriyor. İlk tercih döneminde öğrencilerin yüzde 96.21'i tercihte bulundukları liselere yerleşti. Bu kapsamda Sosyal bilimler liselerindeki 9.480 ve Fen liselerindeki 39.720 kontenjan eksiksiz doldu. Özel sınav ile öğrenci alan okullar içinse 202.348 kontenjandan 197.129'u doldu. LGS 2. tercihler 22-26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Peki, LGS 1. nakiller ne zaman? İşte detaylar.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları, üç gün sonrasında, 29 Temmuz günü açıklanacak.

2024 LGS EK YERLEŞTİRME TARİHİ

2024 LGS ek yerleştirme tarihi 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında toplanacak. 2. nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta MEB tarafından duyurulacak.

6-14 Ağustos tarihleri arasında ise boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleştirmesi yapılamamış öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Lise nakil başvurusu nasıl yapılır?

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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