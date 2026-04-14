LGS Başvuru Tarihi Son Gün: 2026 LGS Başvurusu Ne Zaman Bitecek?

LGS başvuru tarihleriyle ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla birlikte başvuru süresinin uzatılması, “2026 LGS başvurusu ne zaman bitecek?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Peki LGS başvuruları bitti mi, son gün ne zaman ve sınav tarihi hangi gün? İşte 2026 LGS takvimi ve tüm detaylar…

2026 LGS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 LGS başvuruları uzatıldı.

Başvurular 15 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.

Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlamayan öğrenciler sınava katılamayacak.

OKUL ONAY SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvuruların tamamlanmasının ardından okul müdürlüklerinin onay süreci devam edecek.

Öğrenci başvuruları son gün: 15 Nisan 2026 – 23.59

Okul onay süreci son gün: 16 Nisan 2026 – 23.59

2026 LGS BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

LGS başvuruları ilk olarak 23 Mart – 10 Nisan 2026 tarihleri arasında alındı.

Ancak çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrenciler için süre uzatıldı ve son tarih 15 Nisan olarak belirlendi.

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınav Oturum Saatleri

1. Oturum (Sözel): 09:30

2. Oturum (Sayısal): 11:30

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.

Bu belgeler öğrenciler tarafından bireysel olarak alınmayacak; okul müdürlükleri tarafından e-Okul üzerinden çıkarılarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek.

Sınav Giriş Belgesinde Yer Alan Bilgiler

Sınav merkezi

Bina, salon ve sıra bilgileri

Varsa özel sınav tedbirleri

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İşlem Tarih Tercih İşlemleri 13 – 24 Temmuz 2026 Yerleştirme Sonuçları 5 Ağustos 2026 Nakil Tercihleri 5 – 14 Ağustos 2026

LGS BAŞVURUSU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

LGS, katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi bir sınavdır. Bu nedenle başvuru yapmayan öğrenciler sınava katılamaz.

Başvuru işlemlerinin zamanında tamamlanması ve okul onaylarının alınması büyük önem taşır.

