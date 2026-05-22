LGS'de kameralı takip sistemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik uygulamalarının artırılacağını duyurdu. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu’nda konuşan Tekin, yeni dönemde okullarda kamera sistemleri, kartlı geçiş uygulamaları ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerinin kullanılacağını söyledi.

Tekin, her okula polis görevlendirilmesi seçeneğine sıcak bakmadıklarını belirterek, güvenlik önlemlerinin teknolojik sistemler üzerinden güçlendirileceğini ifade etti. Buna göre okullarda güvenlik kameraları yaygınlaştırılacak, giriş ve çıkışlarda kartlı geçiş sistemi uygulanacak. Bazı alanlarda ise yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemlerinin devreye alınması planlanıyor.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bakan Tekin, 13 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavında da yeni güvenlik önlemlerinin uygulanacağını açıkladı. Sınav binalarının girişleri, sınav evrakının açıldığı ve yönetildiği odalar ile bazı sınav salonları kamera sistemleriyle takip edilecek.

LGS’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, sınav sorularının ders kitapları ve mevcut müfredat esas alınarak hazırlanacağını belirtti. Tekin, sınavın zorluk seviyesinde değişiklik olmayacağını, her yıl benzer istatistiksel dağılımın korunacağını söyledi.