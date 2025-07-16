LGS'de şaibe iddialarının araştırılması için verilen öneriler, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve CHP'nin LGS'de şaibe iddialarının araştırılması için verdiği grup önerileri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

"AKP'NİN GEÇMİŞE DÖNÜK SINAV SİCİLİNDEN ENDİŞELİYİZ"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu şunları söyledi:

Bu sadece bir sınav değil bu ülkede adaletin, fırsat eşitliğinin, kamu yönetiminin ve eğitimin çürümüşlüğünün turnusol kağıdı olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; tam 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlamıştır. Özellikle sınav daha sürerken WhatsApp gruplarından pdf soru kitapçığı dolaşıyor iddiları ortaya konulmuştur. Sınav öncesinde veya esnasında hiç farketmez sorular sızdırılıyor. Bakanlık bu iddiaları kısmen kabul ediyor ama sınavı iptal etmiyor, şeffaf bir açıklama da yapmıyor. Sınav güvenliği çökmüş, çocukların emeği çöpe gitmiş ama bakanlık pişkin pişkin 'sınav bütünlüğü etkilenmedi' diyor. Böyle bir ülkede hangi veli çocuğuna 'çalış, emek ver, hak et' diyebilir. Bu nasıl bir utanç. AKP'nin geçmişe dönük sınav sicilinden endişeliyiz. AKP'nin sicil kaydında çok sayıda sınav sorularının çalınması var."

"HİÇ OLMADIĞI KADAR ÇOCUĞUMUZ TAM PUAN ALARAK BİRİNCİ OLDU"

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ise şu ifadelere yer verdi:

"En az bir yıldır yaklaşık bir milyon evladımız LGS sınavına gecesini gündüzüne katarak hazırlandı. Liseler onların geleceği için çok önemli bir adım olduğundan bu sınav hem öğrencilerimizi hem de ailelerini yakından ilgilendiriyor. 2025 LGS sınavı bittiğinde hem öğrencilerimiz hem de eğitimcilerimizin üzerinde uzlaştığı bir görüş vardı; o da sınav sorularının çok zor olduğuyla ilgiliydi. Geride kalan yıllar boyunca hiç olmadığı kadar çocuğumuz tam puan alarak birinci oldu. Burada sadece birinci olan çocuklarımızı konuşuyoruz oysa beş bine yakın öğrencinin bir ya da iki yanlışla sınavı tamamladığı belirtiliyor. Zor bir sınav için garip bir durum değil mi? Sınavda herhangi bir şaibe ihtimali olmasa dahi bu kadar çok birincinin çıkması eleme yönteminin ve sınav sisteminin doğru olmadığı anlamına gelir. Biz neden işin aslını bilmiyoruz çünkü Cumhuriyet tarihinin en başarısız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve başladığından beri LGS istatistiklerini bir türlü açıklamıyor."

"TÜRKİYE, CEMAATLERİN İŞGALİ ALTINDADIR"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise şunları söyledi:

"En büyük hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır. Bugün burada bir milyonu aşkın evladımızın çalınan umutlarını konuşuyoruz. Yusuf Tekin müşteşar iken tam 17 bin öğrenci birinci oldu, aynı sınıfta 10 öğrenci tam puan aldı. Yusuf Tekin buna 'normal' dedi. Şimdi ise LGS tarihinin en zor sınavında rekor düzeyde 719 birinci çıktı. Bu rakam 2018'de sadece 18, 2020'de 97 ama en zor sınavda 719. Ayrıca beş bin öğrencinin de bir veya iki yanlış yaptını da söylemeliyim. Bu nasıl oluyor? Daha sınav bitmeden soruların pdfi çıktı. Yusuf Tekin de bir güvenlik ihlali olduğunu kabul etti ama bize iftira diyor. Başka bir ülkede böyle bir durumda ilgili bakan görevde kalabilir mi?

Yusuf Tekin'in psikolojisi bozuldu, ağzı da bozuldu. Biz sınav diyoruz o 'CHP' diyor. Biz eğitim diyoruz o 'CHP' diyor. Neden bunu yapıyor çünkü suç üstü yakalandı, söyleyecek bir sözü yok. Dün 15 Temmuz'du. İbret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi? 15 Temmuz'dan dokuz yıl sonra bugün Türkiye, cemaatlerin işgali altındadır."

"HAKKANİYETSİZ BİR SINAV DÜZENİ BİNLERCE ÖĞRENCİNİN UMUDUNU SÖNDÜRÜR"

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ise şu ifadelere yer verdi:

"LGS sadece bir sınav değil, milyonlarca gencimizin hayatını doğrudan etkileyen bir eşik haline gelmiştir. Ne var ki son yıllarda bu sistem hem pedagojik açıdan hem de adelet duygusu bakımından sorgulanır hale gelmiştir. Bu yıl LGS'de birinci olan öğrencilerin rekor sayıda olması tebrik edilecekken gerçekleştirilen iki sınav arasında yayılan sınavla ilgili pdf belgeleri kamuoyunda ve özellikle okul tercih sürecinde olan öğrenciler ve velilerde soru işareti oluşturmuştur. Adalet sadece mahkemelerde aranmaz en başta eğitimde ve fırsatlarda yaşanmalıdır. Hakkaniyetsiz bir sınav düzeni binlerce öğrencinin umudunu söndürür, ailelerin güvenini zedeler."

"BİRLİKTE YOL YÜRÜDÜĞÜNÜZ İNSANLARIN DOLANCIRILIĞI İFŞA OLDUĞU İÇİN OLABİLİR Mİ?"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu şunları söyledi:

"Burada bir araştırma önergesi verelim diyoruz hemen karşı çıkıyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız ortalıkta bir sorun olmadığını düşünüyorsanız araştırılmasının da yolunu açmanız gerekiyor. Bir özel okuldaki deneme sınavlarındaki soruların aynıları çıktı deniliyor. Bu önemli bir iddia. Sınavda gözetmenlerle ilgili sorunlar olduğu, kopya çekildiği de ciddi iddialardır ve mutlaka araştırılması gerekir. Peki neden insanlar şüpheleniyor; acaba 2011 yılında birikte iş tuttuğunuz o Fetullahçıların MEB'de her yere yuvalandığı zamanlarda sınav sorularında şifre meselesi ifşa olduğu için olabilir mi? Birlikte yol yürüdüğünüz insanların üçkağıtçılığı, dolandırıcılığı ifşa olduğu için olabilir mi?"