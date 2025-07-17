LGS iddialarıyla ilgili 29 kişiye soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılıp paylaşılmadığına ilişkin soru üzerine, sınavın yapıldığı gün bu tartışmaların kamuoyuna düştüğünü belirtti. Gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıklarının altını çizerek, saat 10.45'te biten sözel oturumun sorularının, hakkında soruşturma açılan birisi tarafından fotoğraflanarak saat 11.57'de paylaşıldığını söyledi.

Paylaşılan PDF materyallerini incelediklerini aktaran Tekin, "Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Böyle bir olay yok. Yayımlanan PDF görüntüsü, sınav saat 10.45'te bitiyor- saat 11.57'de yayımlanmış. Buradan sınavın güvenliğiyle ilgili bir iddiayı ileri sürmek hangi mantık çerçevesinde yapılıyor, bilmiyorum. Bakanlığımızın çok geniş bir bilişim altyapısı var ve bu altyapı, bu türden analizleri yapabilir. Yani anomali tespit edildiğinde bu anomalileri görebilecek bizim uygulamalarımız var. Ortada herhangi bir konunun yani çocuklarımızın sınav güvenliğini risk altına atacak, onları rahatsız edecek herhangi bir çalınma ya da benzeri şeyin olmadığını açıkladık" dedi.

"HERHANGİ BİR PROBLEMİNİZ VARSA YARGI ORGANLARINA BAŞVURUN"

Görüntüleri paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtıklarına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:



"Bu kadar açıklama yaptıktan sonra beni üzen şey şu: İnsanlar siyaset yapabilirler. Siyaset yaparken de kişisel olarak şahsımızla ilgili ya da siyasi rakipleriyle ilgili eleştirilerde bulunmaları çok doğaldır, iftira atarlar, hakaret yaparlar... Bunların hepsi yargı süreçleri ve siyasi nezaket içerisinde değerlendirilmesi gereken şeyler. Defaten açıklama yapmamıza rağmen bu konuda herhangi bir probleminiz varsa yargı organlarına başvurun, biz orada tekrar kendimizi değerlendirelim, görelim. Bu kadar açıklama yapmamıza rağmen bu şekilde çocuklarımızı demoralize edecek; onların hukuksuzluk, kendilerine yönelik bir haksızlık yapıldığına dair onlara bir algı oluşturabilecek bu tür şeyleri yapmalarından gerçekten çok rahatsız oluyorum. Bir baba olarak, bir insan olarak rahatsızım, bunu yapmamaları gerekiyor"

"OKULDAKİ 29 KİŞİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI"

Tekin, sınava yönelik şikayetlerin ve kendilerine ulaşan duyumların ilgililerce incelendiğini belirtti. Söz konusu kişilerle ilgili hukuki işlemler başlatıldığını aktaran Tekin, "Okuldaki 29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı ama dediğim gibi nihayetinde soruşturma süreci devam ediyor. Biz idari soruşturma yaparız. İdari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. Disiplin cezası ve idari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılmasını gerektiren bir durum varsa ceza davası da açılır ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır" diye konuştu.

Kitapçıklarının sınav yapıldığı günün ertesi günü okullarda öğrencilere dağıtıldığını hatırlatan Tekin, "Sadece istediğimiz saatten veya sınavın soru kitapçıklarının dağıtılmasıyla ilgili istediğimiz saatten biraz erken sosyal medyada paylaşılmış oldu bu ama tekrar altını çizerek söylüyorum, sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir zaman sonra bu olmuş. Dolayısıyla bu sınavın güvenliğiyle ilgili, çocuklarımızın bu anlamdaki gelecek umutlarıyla ilgili herhangi bir risk oluşturabilecek bir durum kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.

Sınavlarda hangi illerden öğrencilerin kaç tam puan yaptığına ilişkin verileri başlangıçta paylaşmadıklarını ifade eden Tekin, "Paylaşmama sebebimiz, ben illerimizin bu tür yarışlara girmesini istemiyorum. Şimdi hiç tam puan yapamayan illerde farklı tartışmalar oluyor. Dolayısıyla biz bütün bu tartışmalar artık farklı bir noktaya evrilmeye başlayınca bunu paylaştık. Mesela 'Bakan Erzurumlu, Erzurum'da sorular şöyle oldu, böyle oldu...' diyorlar. Yani bu tablo her şeyi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.