LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Eğitim
  • 14.08.2025 10:22
  • Giriş: 14.08.2025 10:22
  • Güncelleme: 14.08.2025 10:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak.

