LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. MEB, sınavın hangi konuları kapsayacağını açıkladı.
2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav tarihi açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
SINAV NELERİ KAPSAYACAK?
8’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.